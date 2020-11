CRÓNICA DIRECTO

Y después de tanta medianía y suspiros, fiesta mayor de España en Sevilla, donde debería regresar cada cierto tiempo para darse una alegría, qué tendrá esa ciudad. Bueno, tener tiene de todo, es magnífica, pero es cierto que la selección, con algún sonado patinazo, mantiene un hechizo especial con esta plaza, escenario ayer de un ejercicio estupendo del equipo de Luis Enrique ante una vulgar Alemania, que se llevó un carro y puede dar gracias de que el meneo se quedó en seis. Cuando tocan piropos, hay piropos, y anoche salió la luz en el momento más necesario, clasificada España, con tres goles de Ferran Torres, para la fase final de la Liga de las Naciones de 2021 y dando una imagen mucho más emocionante que la ofrecida en las citas previas. Porque España, sin que moleste cuando se diga, llevaba una trayectoria regulera tirando a mal y el equipo no ganaba a nadie, preocupante la estadística por mucho que el entrenador diga que mira más allá del resultado. Es justo, pues, reconocerle el mérito a la selección y tomarse ahora con cierta tranquilidad e incluso cierta esperanza unos meses de descanso hasta que en marzo vuelva el fútbol de banderas. España lo necesitaba, la alegría y este receso, aunque ahora, claro, da pena que tarde tanto en volver.

Ficha de partido Estadio: Estadio Olímpico de la Cartuja España 23 Unai Simón

20 Sergi Roberto

14 Gayá

15 Sergio Ramos

2 Pau

18 Ferran Torres

6 Canales

16 Rodrigo

8 Koke

19 Dani Olmo

7 Morata Alemania 1 Neuer

15 Süle

4 Ginter

13 Philipp Max

2 Robin Koch

21 Gündogan

18 Goretzka

8 Kroos

9 Werner

19 Leroy Sané

20 Gnabry Banquillo

3 Cucurella

13 Kepa

4 Iñigo Martínez

22 Mikel Merino

11 Adama Traoré

1 De Gea

5 M. Llorente

10 Marco Asensio

21 Oyarzabal

9 Gerard Moreno

12 Eric Garcia

17 Fabián Banquillo

12 Leno

11 Waldschmidt

7 Nadiem Amiri

17 Stark

22 Trapp

14 Benjamin Henrichs

10 Brandt

23 Dahoud

3 Felix Uduokhai

6 Florian Neuhaus

5 Tah Goles

Morata 16'

Ferran Torres 32'

Rodrigo 37'

Ferran Torres 54'

Ferran Torres 70'

Oyarzabal 88' Goles Árbitro: Andreas Ekberg

Como siempre en el fútbol, hay riesgo de incurrir en los bandazos y pasar, en menos de tres días, del pesimismo de Basilea a la euforia desmedida de Sevilla, pero hay motivos como para sonreír, puede que el mejor encuentro desde hace mucho tiempo. Hay matices en la afirmación y debería cogerse con pinzas, pues enfrente no estaba la Alemania de siempre, era más bien una caricatura de tiarrones con buena planta a los que no le dio ni por correr. Ahora bien, el nombre no cambia y el triunfo es de nivel, confirmando la máxima repetida en todos los textos anteriores: España puede perder contra cualquiera, pero también puede ganar a casi todos. Y Alemania, visto lo visto, tampoco está como para presumir. Dio pena.

Ayer se llevó un baño desde el inicio, eléctrico despertar de una España a la que solo le valía la victoria y que, ante la presión, respondió con muy buen tono. En una velada importante, Luis Enrique se dejó de experimentos con gaseosa y rescató la figura del delantero dándole bola a Morata, que justificó el sueldo con una actuación notable. Hay veces que sí, otras que no, pero el delantero de la Juventus está ahora al alza y hay que aprovechar esa tendencia, pues cuando la vida le sonríe él se siente seguro y peligroso. Más allá de su juego de espaldas, todas las pelotas que cazaba terminaban en disparo, y eso ya es mucho. Y para prolongar su estado de felicidad, abrió el marcador en un saque de esquina que lanzó Fabián, quien poco antes había sustituido a un lesionado Canales. Doble lectura: nadie las pone como Fabián y pocos rematan como Morata, al que, todo hay que decirlo, Gnabry dejó más solo que la una, buena muestra de la indolencia germana.

La gran noche de Ferran

España, que encontró el equilibrio con Rodri y Koke en el centro del campo, revalorizados después de esta ventana de noviembre, siguió a lo suyo y encontró por la banda de Ferran una autopista hacia la portería de Neuer, lo único salvable del enemigo. Porque el portero, antes del chaparrón, salvó la dignidad de una selección maltratada y con muy poco orgullo, y eso sí llama la atención siendo ellos alemanes. A Morata se le anuló un tanto (siempre pasa, no hay noticia) y Ferran, antes de su estallido, tuvo dos ocasiones muy claras, pletórico el jugador del Manchester City. Pasada la media hora, y después de un cabezazo de Olmo al larguero, le llegó el premio al destrozar la portería de Neuer y poner a España en una situación imprevisible, más cómoda que en cualquier otra batalla del grupo. Para colmo, en el minuto 38 llegaba el tercero, cabezazo de Rodri después de un saque de esquina que volvió a ejecutar Fabián, y Luis Enrique, vestido en plan formal, por fin destensaba el ceño. Lo único negativo del primer tiempo es que también cayó en combate Sergio Ramos, que se llevó la mano a la parte posterior del muslo izquierdo.

En la reanudación, la selección completó su obra de arte. Lo mejor fue que jamás se redujo la velocidad y volaban las camisetas rojas con una energía asombrosa. Ferran Torres, en estado de gracia, marcó el cuarto en una contra lanzada por Gayà y el quinto llevó el mismo nombre, esta vez con un disparo desde la frontal impecable. Ya en plena verbena, llegó el sexto, pase de Gayà a Oyazarbal. 6-0 a Alemania, cómo suena... Y ya puestos a ser oportunistas, mejor quedarse con esta España, claro.