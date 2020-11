CRÓNICA DIRECTO

El Barça se presentó en Kiev con un once de lo más inusual, por no decir extravagante. De negro y con los dorsales dorados. Un poco hortera. Koeman probó a Mingueza para sustituir a Piqué. Ambicioso, valiente en sus primeras intervenciones. Una coleta que si se la cortara iríamos mejor, pero un temperamento adecuado para un central, sin dejarse pisar, y protegiendo bien su territorio desde la primera jugada: dejó claro de entrada a los delanteros contrarios que no iba a ser el pardillo de la jornada. Césped cutre, marronoso, el balón botaba como en un campo de barrio. El Barça confiaba mucho en lo que pudiera hacer Dest por su banda, pero sin demasiado resultado. Partido intenso, rápido, pero sin ninguna profundidad, de pobre calidad, bastante aburrido. Sólo Mingueza deslumbraba, consciente de la oportunidad que tenía y decidido a aprovecharla. Pero delante nadie remataba, en el minuto 20 aún el Barça no había chutado.

Ficha de partido Estadio: Estadio Olímpico de Kiev Dinamo Kiev 1 Georgi Bushchan

16 Vitalii Mykolenko

94 Tomasz Kedziora

25 Illia Zabarnyi

20 Aleksandr Karavaev

19 Denys Harmash

29 Vitaliy Buyalskiy

8 Volodymyr Shepelev

10 Mykola Shaparenko

7 Benjamin Verbic

14 Carlos de Pena FC Barcelona 1 ter Stegen

28 Óscar Mingueza

2 Sergiño Dest

15 Lenglet

24 Junior Firpo

17 Francisco António Machado Trincão

8 Pjanic

14 Philippe Coutinho Correia

16 Pedro González

6 Aleña

9 Martin Braithwaite Banquillo

17 Bogdan Lednev

3 Anton Bol

11 Heorhiy Giorgi Tsitaishvili

18 Oleksandr Andriyevskyi

71 Denys Boyko

27 Clayton da Silveira da Silva

6 Tudor Baluta

2 Danil Skorko

51 Valentyn Morgun

89 Vladyslav Supryaha

4 Denys Popov Banquillo

12 Ricard Puig Martí

19 Matheus Fernandes Siqueira

11 Dembelé

29 Konrad De la Fuente

13 Neto

7 Griezmann

26 Ignacio Peña

18 Jordi Alba Goles Goles

Sergiño Dest 51'

Martin Braithwaite 56'

Martin Braithwaite 69'

Griezmann 91' Árbitro: Matej Jug

Todo estaba controlado, todo era retórico, nada era importante. Las intenciones del equipo eran buenas pero a nadie se le encendía la luz en la última fase del ataque. Alineación jovencísima, tierna, 24 años de media. Buena actitud de los chavales, irreprochable. Pero los que vivimos la era Cruyff -y su variación Guardiola- sabemos que el fútbol es otra cosa. Esperar mucho más de este equipo no es realista. Pretender que se puede forjar un futuro de éxito sin una cierta travesía del desierto son ganas de engañarse. Pero mientras esta travesía dure, habrá dudas de si estamos realmente en el camino que lleva al esplendor, aunque tardemos en verlo. El Barcelona hacía mucho, pensaba poco y no conseguía nada. Era difícil mantenerse despierto viendo el partido si no era por obligaciones profesionales de otra índole. Resultó mucho más entretenido escribir sobre lo que sucedía que lo que propiamente sucedía. De hecho, incluir una frase como esta última indica el grado de sopor del cronista. Braithwaite demostró, aunque ya lo teníamos claro, que no es un jugador que esté a la altura de jugar en el Barça. Ni siquiera en este Barça.

Buen ritmo pero inofensivo. Hubo control pero faltó desequilibrio. Mingueza tuvo una buena primera noche, aunque probablemente, sin ser un caso tan obvio como el de Braithwaite, no tenga nivel para hacer carrera en el Barça. Con el doble empate, en Kiev y en Turín -entre la Juve y el Ferencvaros-, el Barcelona tenía la clasificación asegurada.

La segunda parte empezó con un espléndido regalo de Lenglet a los ucranianos, que pese a su poca pegada, tuvieron su opción de marcar. Son estos regalos incomprensibles, que decantan los partidos, y que el Barça suele hacer, nadie sabe por qué. Así le va. El árbitro, y el VAR, se comieron casi a continuación un penalti del mismo defensa francés. Quien no fallaba en nada era Mingueza, resolviendo con solvencia todo lo que se le planteaba. Dest, en el 51, apareció como un volante en el juego interior a pesar de ser un lateral y dibujó un bello disparo cruzado para adelantar a su equipo. Primer gol de la historia del Barça marcado por un estadounidense. Al cabo de 5 minutos, Braithwaite se apuntó a la fiesta de los suplentes y marcó el segundo. Mingueza había ganado la posición en el primer palo a la salida de un córner. Popov en el 67 le hizo un penalti que ni él discutió al delantero danés, que se encargó de transformarlo. El camino hacia los octavos quedaba despejado. A Koeman le salió redondo priorizar los descansos y las probaturas. 12 de 12 puntos en Europa.

Sin ser nada del otro mundo, el equipo rindió mucho mejor sin sus viejas. En la ida el Barça acabó pidiendo la hora con todos sus titulares. Riqui Puig, Alba, Griezmann, Matheus y Konrad entraron por Pjanic, Coutinho, Lenglet, Pedri y Trincao. Riqui tenía el primer aval de Koeman. Pedri había jugado todos los minutos del Barça esta temporada hasta que ayer fue sustituido. Matheus debutó en la Champions sin ni siquiera haber sido oficialmente presentado como jugador del Barça. Griezmann marcó al final el cuarto.