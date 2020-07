Fútbol «Dije que no nos daba para la Champions y no nos ha dado ni para la Liga» Leo Messi se muestra autocrítico con el rendimiento del equipo tras la derrota ante Osasuna

Compareció Leo Messi ante la prensa tras la derrota frente a Osasuna, lo que ya denotaba la importancia de lo que está sucediendo en el club azulgrana. El argentino se mostró muy autocrítico con el rendimiento del Barcelona, que en ningún momento le ha disputado la Liga al Real Madrid durante los últimos encuentros tras el coronavirus. «No esperábamos acabar de esta manera, pero marca todo lo que fue el año. Somos un equipo débil al que le ganan por intensidad y ganas. Perdimos muchos puntos donde no deberíamos haberlo hecho. Fuimos muy irregulares», resumió el argentino ante los micrófonos de Movistar. El rosarino no quiso restar méritos al triunfo del Real Madrid pero lamentó la forma en que se les ha escapado el titulo: «El Madrid hizo lo suyo. Después del parón no ha perdido ningún partido. Perdimos muchos puntos que no deberíamos haber cedido y tenemos que hacer autocrítica, empezando por los jugadores, pero también global. Somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los encuentros».

Messi no le concedió demasiada importancia al gesto que realizó tras marcar el gol, de rabia, pero dejó muy claro las sensaciones que sienten él y sus compañeros: «El gesto es por la falta, tiré muchas y no podía meterla. La intención es que intenta y no puede. El equipo deja mucho que desear en muchos partidos». Y soltó un contundente mensaje que debe llegar a la directiva para que tome las medidas oportunas y recomponga un equipo caducado: «Lo dije que si seguíamos de esta manera era difícil ganar la Champions y queda claro que no nos daba ni para la Liga. Necesitamos un poco de aire y pensar en la Champions. Es una competición de cero. Hay que cambiar muchísimo y hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor». Y añadió: «La gente del club está muy enojada y es normal porque nosotros también lo estamos. La gente se está quedando sin paciencia y es normal porque no le damos nada».