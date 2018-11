FC Barcelona Las diez evidencias que acorralan a Messi La investigación emprendida por ABC hace año y medio, base para imputar al jugador en Argentina

El tiempo ha venido a demostrar la solidez de la investigación emprendida hace año y medio por ABC. Primero un juzgado de Gavá confirmó que las informaciones sobre las irregularidades de la Fundación Messi fueron «veraces» y condenó al futbolista a pagar las costas del juicio por la demanda contra este diario. Y ahora un fiscal argentino ha imputado al jugador azulgrana y a su padre por blanqueo de capitales. La acción judicial se basa en la denuncia de un exempleado y en las informaciones de ABC. Pese a que el entorno del jugador ha insistido en que «la denuncia no tiene fundamento», el fiscal Pablo Turano da credibilidad a lo publicado durante este año y medio por el periodista Javier Chicote.

1. Una Fundación como pantalla de irregularidades

La primera información publicada el 25 de mayo de 2017 ya desglosaba el «modus operandi» y que en la práctica se resume en el presunto uso de la Fundación Messi como pantalla para prácticas irregulares que supuestamente habrían beneficiado al futbolista.

2. Seis millones de euros acumulados en los bancos

La Fundación Privada Leo Messi acumulaba en los bancos en 2017 un total de 6,6 millones de euros. Este «remanente de ejercicios anteriores» equivalía a más de tres años de sus ingresos totales y debería haber estado invertido en proyectos sociales. La ley marca que las ONG deben invertir al menos el 70% de lo que ingresan, cifra de la que estaba muy lejos.

3. Más gastos corrientes que ayudas a los necesitados

El balance contable del año 2104 ya era más que sospechoso. La Fundación ingresó 1,4 millones, todo del Barcelona, pero solo gastó en proyectos 352.000 euros. El año anterior las inversiones (1,1 millones) tampoco habían llegado ni a la mitad de lo recaudado (2,6). Y en 2015 solo 891.000 euros del total de 1,5 millones se habían destinado a ayudas.

4. Funcionando en «b» durante seis ejercicios

Los documentos oficiales presentados por la Fundación Leo Messi en el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat evidencian que la ONG del futbolista trabajó durante seis años sin rendir cuentas. Las memorias de la ONG dicen que «la Fundación Privada Leo Messi fue constituida en el año 2007», pero el registro oficial de la Generalitat certifica que la ONG no fue inscrita hasta el 6 de junio de 2013.

5. Gastos elevados en una sede con una sola empleada

En mayo de 2017, ABC publicó con detalle el gasto de 550.000 euros en «obras de mejora y acondicionamiento de la sede de la Fundación». La oficina, que contaba entonces con una única empleada, ni siquiera es en propiedad, sino alquilada, a cambio de más de 8.000 euros mensuales.

6. Ocultación de ingresos millonarios de patrocinios

En una información publicada en junio se aportaron abundantes documentos sobre el presunto cobro de 10 millones de euros por parte de distintos patrocinados y que no fueron declarados por el futbolista. ABC señalaba cuatro convenios opacos: los dos millones cobrados por el libro «Elegí creer», los tres millones procedentes del Banco Nación, el contrato millonario con la telefónica estatal qatarí Ooredoo y el patrocinio de la firma Dolce & Gabbana. En una información posterior, publicada en julio, se añadían también los contratos con Herbalife, Fox o Televisa.

7. Desvío de fondos a Belice, Uruguay y Luxemburgo

La ONG daba instrucciones a las empresas con las que firmaba convenios para que hicieran los pagos a empresas fantasma en paraísos fiscales como Belice o lugares de baja tributación como Uruguay y Luxemburgo. Además, empresas privadas del futbolista intervienen en las operaciones de la Fundación, que por ley no puede tener ánimo de lucro. Estos ingresos generados por la ONG no se declaran, y así no terminan en proyectos de ayuda a niños con problemas, el fin fundacional de la entidad caritativa.

8. Correos con órdenes de pago desde Brasil y Uruguay

En septiembre de 2017, ABC publicó correos que acreditaban el desvío de fondos procedentes de patrocinios a cuentas en el extranjero, sin declararlos a Hacienda ni en España ni en Argentina. Patrocinadores de la ONG del astro argentino transfirieron desde Uruguay y Brasil cientos de miles de dólares a una sucursal de la entidad andorrana Andbank en Luxemburgo.

9. Una empresa particular se beneficia de la ONG

Jorge Horacio Messi, padre del jugador, firmó convenios a tres bandas: el patrocinador, la ONG y una de las empresas del futbolista, Limecu S.A., acrónimo de Lionel Messi Cuccittini, mercantil que sí tiene ánimo de lucro. Fuentes consultadas por ABC sostienen que esta operativa ha sido «habitual», pese a la aparente irregularidad de que una empresa privada haga negocios con una fundación manejada por las mismas personas. Por otra parte, este diario también informó de que Hanns Enterprise, una empresa utilizada por Messi para desviar fondos, había sido disuelta por los testaferros del futbolista.

10. Pago a los abogados por «asesorías sociales»

La Fundación Leo Messi encargó informes jurídicos por valor de 465.977 euros que fueron imputados a la partida de proyectos sociales. Los gestores de la ONG alegaron que ese dinero debía descontarse de la inversión obligatoria en proyectos de ayuda a la infancia porque se trataba de «gastos de asesoramiento jurídico en proyectos relacionados con los fines fundacionales». Los abogados de la Fundación son los mismos que los privados del futbolista, el despacho Cuatrecasas.