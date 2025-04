La delicada gestión de Luka Romero: «Está en riesgo»

Párense a pensar por un momento y hagan memoria. ¿Qué hacían en la vida cuando su marcador señalaba 15 años y 219 días? A esa imberbe edad, el 99,9 por ciento de los seres humanos tiene como principal obligación los estudios. Seguramente también sean ... una parte fundamental de la vida de Luka Romero , el futbolista más joven de la historia en debutar en Primera, pero él es uno de los integrantes de ese 0,1 por ciento en el que la formación académica va a pasar a un plano paralelo o incluso a uno secundario. El tren del fútbol de élite vende billetes para unos pocos elegidos, y no comprarlo puede ser una decisión de la que te arrepientas toda una vida.

«Es muy importante que el chico tenga la cabeza bien amueblada y los pies en el suelo. Y por ende su familia y su entorno. Solo, y recalco lo de solo sabedor de la relevancia del hecho, ha debutado en Primera. Y esto es una carrera de fondo donde llegar el primero requiere mucho trabajo, sacrificio y paciencia», explica a este periódico Ginés Carvajal , uno de los mejores representantes españoles y agente de Raúl cuando el mito blanco debutó en Primera con tan solo 17 años.

«Es un futbolista que ahora mismo está en riesgo. Tiene que tener un entorno unido, que familia y representante tengan química para que la protección sea absoluta y se le aparte del foco. Para los medios sería genial poder hablar con él y conocerle en profundidad, pero eso es precisamente lo que no deben permitirle hacer. Es solo un niño de 15 años», explica Petón , socio fundador de Bahía Internacional, una de las agencias de representación de mayor nivel de facturación a nivel mundial, y agente de Fernando Torres en su estreno con el Atlético, también con 17 años.

Ambos ilustres agentes suman décadas de experiencia en el mundo del fútbol y saben que la gesta de Luka Romero debe ser asimilada con una madurez exquisita que no ponga en riesgo la prometedora carrera del argentino. Ahí, el papel de los progenitores es clave, pero también el del representante. «En estos casos, nuestra labor es hacerle ver a los padres que sus hijos tienen opciones de llegar alto, pero también deben saber que entran en un negocio de gran volumen y eso demanda cabeza fría, madurez y seriedad. Un crío de 15 años que juega en un gran club no es un crío de 15 años que solo se dedica a estudiar. Viven experiencias distintas a sus amigos y debe evitar las tentaciones propias de esa edad. No sale de juerga los fines de semana, sino que se mete en la cama a las 22.00. Tampoco es el momento de pensar en primeros amores porque una chica inadecuada puede cargarse su futuro. Viajan solos, se relacionan profesionalmente con personas de mayor edad… Todo esto hay que gestionarlo con mucho mimo», explica Ginés.

Desarrollo físico

Luka es tan crío que aún no ha cerrado su crecimiento ni el físico que tendrá como adulto, otro factor a cuidar al detalle: «Mira los bracitos que tiene ahora. Hay que acompañarle en sus cambios físicos con la normalidad de los mismos. Y no hay que agobiarle. Es un futbolista buenísimo, que tiene talento, un club y un entrenador que han confiado en él, pero insisto en que ahora está en riesgo. Necesita orden en su vida, crecimiento natural y cero responsabilidades», reflexiona Petón , que aboga por entender lo del pasado jueves ante el Real Madrid como algo excepcional: «¿Dónde debería jugar la próxima temporada? Ni en Primera ni en Segunda, si es que baja el Mallorca. Le dejaría crecer tranquilamente en el equipo Juvenil. Casos como el de Fernando Torres son muy raros de ver. O el de Messi, que también debutó con 17. ¿Cómo va a jugar habitualmente en Primera un año y medio antes de que lo hiciera Leo? No se puede ir más deprisa que Messi».

En cuanto cumpla los 16 años, Luka podrá firmar su primer contrato profesional, otro salto importante en el inicio de la carrera de cualquier futbolista. Será justo en ese momento cuando empezará a ganar un dinero impropio de cualquier persona de esa edad, pero también a cambio deberá asumir unas obligaciones de talla mayor. Ahí es cuando se produce la primera prueba de fuego entre agente y familia, y un punto de inflexión para los clubes: «Los equipos quieren atar a un gran futbolista y si se firma a nivel profesional se lanza un mensaje claro. La carrera deportiva ya está por encima de la académica. No hay marcha atrás y ese paso debe ser entendido y respetado por todas las partes», explica Ginés, que lanza un último mensaje transparente. «Los clubes buscan un Raúl, un Casillas o un Ramos, no buscan un gran médico o un gran ingeniero».