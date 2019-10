La Liga Competición recibe las alegaciones de Barça y Real Madrid; el clásico, cerca del aplazamiento

El Comité de Competición ya ha recibido las alegaciones de Barcelona y Real Madrid tras la petición de La Liga de cambiar el clásico del 26 de octubre en el Camp Nou al Santiago Bernabéu, en vista de la situación de crisis que vive Cataluña.

Los tres jueces del Comité, que son los que decidirán, podrían reunirse esta mista tarde vía telemática y tomar una decisión en unas horas.

Tanto Barcelona como Real Madrid se han mostrado en desacuerdo en trasladar el partido al Bernabéu, pero ambos coinciden en ver con buenos ojos un cambio de fecha.

La opción más probable es que el clásico se traslade al miércoles, 18 de diciembre, fecha que coincide con la primera eliminatoria de la Copa del Rey, una ronda de la que están exentos tantos azulgranas como madridistas. Sin embargo, Javier Tebas, presidente de La Liga, niega que se pueda jugar ese día: «En el caso de que no se cambien los partidos, habrá que poner una fecha y eso es otro procedimiento diferente. Hablan de la fecha del 18 de diciembre cuando hay Copa del Rey ese día. Yo no me creo que la Federación diga ninguna fecha, porque quien la tendrá que poner en la mesa será el Comité de Competición porque hay un procedimiento diferente. Ahora nosotros, la Liga, iniciamos un procedimiento de alteración del calendario».

Luis Rubiales, presidente de la Federación, ha confirmado este jueves que la decisión de Competición puede ser inminente, sin necesidad de esperar al lunes. «Vamos a trabajar para que esta tarde haya una resolución porque hay implicados afcionados, entradas, medios».

«Con las alegaciones se va a decidir. No puedo adelantarme a qué va a pasar, hya que dar toda la protección al Comité de Competición y mantenernos al margen de cualquier opinión para que sea lo más autónomo posible. Las alegaciones han llegado con horas suficientes para poder decidir», remarcó