Fútbol Bilbao no será sede de la Eurocopa La UEFA remite un comunicado a las instituciones vascas informando de la decisión y anunciando medidas legales

La UEFA ha confirmado este miércoles a Bilbao que no será sede de la próxima Eurocopa y, por lo tanto, San Mamés no acogerá los partidos de la selección española previstos para la fase de grupos.

La decisión la han hecho pública las instituciones vascas que forman parte de la 'Sede Bilbao', es decir, el Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación de Vizcaya y el Gobierno vasco, antes incluso de que la UEFA lo anuncie de forma oficial este viernes. En un durísimo comunicado, las instituciones vascas defienden que se trata de una «cancelación unilateral» del contrato por parte del máximo organismo del fútbol europeo y anuncian medidas para «el necesario resarcimiento económico por tal motivo». «En Bilbao no se jugará la Eurocopa 2020. Pero no vamos a permitir que se juegue con Bilbao y con las instituciones vascas«, explican las instituciones vascas en el primer punto de su comunicado. «Tampoco vamos a permitir que se ponga en duda la contrastada y larga experiencia y capacidad de las autoridades vascas para la gestión y organización de eventos de alcance internacional».

«Queda clara que la decisión unilateral de la UEFA y la actitud de la RFEF actual -a la que nunca le gustó Bilbao como sede de la Euro2020- no son compartidas por las instituciones vascas organizadoras. A ellas les hacemos responsables directos de la no celebración de este evento deportivo».

La sede bilbaína ha recordado que fue la UEFA la que decidió en 2020 suspender y aplazar a este año la edición de la Eurocopa, «por motivos de salud», habida cuenta de que estábamos inmersos en una situación de pandemia mundial provocada por la Covid-19. «La misma o parecida situación de salud pública en la que nos encontramos en estas fechas».

«No aceptaremos amenazas ni menosprecios»

La cita deportiva estaba prevista para el año pasado e iba a ser la primera competición de este tipo que se iba a jugar en doce países distintos. La pandemia de coronavirus obligó a retrasar un año su celebración. Para este nuevo intento la UEFA exigió a las doce sedes originales que establecieran los protocolos necesarios para acoger, al menos, un 25 % de aforo en los estadios. Bilbao, junto con Dublín y Múnich, ha sido una de las sedes que no pudo garantizar la presencia de aficionados si no se cumplían una serie de requisitos sanitarios. «Bilbao no será sede de la Euro2020 pero que quede bien claro que no hemos aceptado ni aceptaremos amenazas, ni agravios, ni menosprecios y, mucho menos, saltarse las normas que rigen, en estos momentos, las medidas para prevenir la salud de nuestros conciudadanos».

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunció la semana pasada que el estadio de La Cartuja de Sevilla sería «la primera opción» en el caso de que la UEFA descartase a Bilbao como sede española para la próxima Eurocopa de fútbol, algo que tampoco ha hecho gracia a Bilbao. Aseguran que el presidente de la RFEF está detrás de la decisión de eliminar a Bilbao de la Euro: «Hay que recordar que la UEFA tenía previstas como sedes suplentes a Cardiff (Gales) y Estocolmo (Suecia) cuando se firmó el contrato. Estimamos, por tanto, que no se nos da una explicación convincente. No la hay. La UEFA lo sabe bien y por ese motivo ha intentado todos estos días que evitemos ir a un litigio contra dicha Institución».

«No hemos encontrado ni una sola razón, ni deportiva, social o económica, y mucho menos relacionada con la salud pública y con el control y las medidas para evitar la propagación del coronavirus, en ninguna de las comunicaciones de la UEFA», continúa la nota de 'Sede Bilbao'.

«Ni tampoco de la entidad de la que su presidente decía 'que iba a hacer lo humanamente posible por defender la sede de la Euro2020'. Pero no ha hablado con nadie de la 'Sede Bilbao', ni siquiera con el interlocutor natural, el alcalde de la ciudad, desde hace varias semanas. O, quizás, ha hablado pero a espaldas de la 'Sede Bilbao', para defender otra sede y otros intereses. Y cuando lo hizo era para que, sin ningún rubor, se confirmara la posibilidad de recibir un 25 % o más de público en San Mamés sin incidir en indicadores de salud, pese a estar en la situación sanitaria tan grave en la que nos encontramos».