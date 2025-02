Ansu brilla y el Levante perdona

Crónica

Un socio en el Tram, camino del estadio, me dice que a Bartomeu y compañía, más que «junta directiva» hay que llamarles «banda directiva». Y es verdad que son una banda. Ya en el Camp Nou, hablando con viejos conocidos en las magníficas tribunas que de vez en cuando me cede mi querido Joaquín Castellví, constato que por fin los culés han detectado el tumor y les veo resueltos a extirparlo. Otra buena noticia es que Quique Setién no viste Setién. Cumpleaños de Piqué, 33 años. Muchas felicidades.

El Barça salió muy intenso, muy preparado para las segundas jugadas, muy dinámico . Noche primaveral, por no decir veraniega. Los gritos de independencia suenan a afectación de niño rico entre un transcurrir tan benigno. Nuestra climatología es contraria a las revoluciones. Gracias a Dios, añadiría. Césped en pésimas condiciones, estaba estropeado el marcador de Tribuna. Setién dejaba a Messi y a Ansu descolgados y ello obligaba al Levante a dejar tres hombres atrás. El Levante planteaba contras interesantes . Si Roger y Campaña no se hubieran molestado para rematar un centro de Marimón, los levantinos se habrían adelantado en el marcador. Ansu en el 12 le regaló el gol a Messi pero el argentino falló lo que nunca falla. Griezmann también la tuvo y también falló. El Levante lo intentaba y con peligro, pero unas veces el fuera de juego y otras la torpeza de sus delanteros le alejaban del gol. La defensa del Barça parecía la mantequilla de Via Veneto , siempre a punto de deshacerse al gusto del cliente. Pero aunque no acertaba en el remate, el Barcelona tenía el partido donde quería. Aitor Fernández paró un tremendo disparo a bocajarro de Messi, asistido por Ansu, y sin solución de continuidad se intercambiaron los papeles - brutal asistencia de Messi en diagonal- y el jovencísimo no perdonó , ni lo hizo en la jugada siguiente , también asistido por su socio más dilecto. Dos goles en 5 minutos. Júbilo en el Camp Nou, que desde que debutó ha tratado con mucho cariño e ilusión a este niño -dicho sea, lo de «niño», con todo el respeto, y para reconocerle un plus de mérito-. Semedo quiso añadirse a la fiesta, y casi lo consigue, de no ser por el larguero. Griezmann quería jugar a lo de sus compañeros y la diferencia de talento se hacía evidente . El 42 chutó clamorosamente fuera un magnífico centro de Semedo, que tuvo su noche más profunda, fértil, espléndida.

Pobre entrada, poco más de 60.000: la tercera peor de la temporada. Salía bien el Barça desde atrás, tomando riesgos pero resolviéndolos con eficacia. L a duda es si sabrán mantener el nivel ante rivales más exigentes . Lo de Messi mirando y buscando sólo a Ansu tenía algo de padre e hijo emocionante, muy tierno. Lo de Ansu en el 50, bajando el balón en el área pequeña y parando el mundo con su toque, para asistir a papi, no fue gol pero fue de genio. El Levante continuaba avisando y no marcaba de milagro. Esto es el Barça de Setién: ataques vistosos, y atrás, vértigo. Morales y Rochina pudieron marcar en el 53 y Ter Stegen paró admirablemente un disparo de Melero. «Esto en la Champions» me dijo mi hija, «nos lo empatan». En el 20, Hernani le quiso dar la razón a Maria, pero una mano prodigiosa de Ter Stegen evitó lo que parecía inevitable. El Barça en la segunda mitad no supo mantener el nivel de la primera y el Levante perdonaba lo que no puedes perdonar si quieres puntuar en el Camp Nou . Sergi Roberto entró por Griezmann en lo que más que un cambio pareció una opinión. Ansu, crecido, lo probó hasta de chilena, y Messi lo intentaba sin cesar y sin éxito. La frustración empezaba a abrumarle. Arthur entró por De Jong y en el 36, Ter Stegen continuó con su apoteósico recital parando a Bardhi. Empezaba a ser hasta gracioso que el Levante no marcara. Setién dejó que ovacionáramos a Ansu cambiándole por Riqui Puig en el 42. En el descuento y de rebote marcó Rochina .

