Ansu crea y Piqué destruye

Nota del autor añadida posteriormente : En esta crónica, en mi voluntad de elogiar la belleza de los movimientos de Ansu, y su clase como jugador muy joven, algunas expresiones fueron tomadas como un desprecio racista. Nada más lejos de mi intención, ni de mi opinión, muy favorable al jugador como he expresado en todas mis crónicas desde que debutó. Lamento profundamente el malentendido y pido disculpas a quien haya podido sentirse ofendido.

El Camp Nou vacío era lo más justo para recibir a un absurdo equipo como el Ferencvaros , que sólo Dios sabe por qué juega la Champions. Ferencvaros. ¿A quién se le ocurre? ¡En mi vida! Es urgente una liga europea privada, que responda a intereses económicos, que es la única manera de asegurar la calidad. «Es que es un equipo histórico. Es que eliminó a éste o al otro», dicen los entendidos. ¿Y eso a quién le importa? Para la historia húngara del fútbol, el Barça ya tiene la estatua a Kubala. Y luego están los negocios, y para los negocios sólo queremos a los mejores, y que cada partido sea un primerísimo espectáculo.

Pero ni contra semejante rival el equipo de Koeman lograba fluidez con el balón y, aunque en fuera de juego y por lo tanto bien anulado, fueron los húngaros los que consiguieron el primer gol. Con Trincao sustituyendo a Griezmann , el equipo tenía más amplitud, pero aún poca profundidad, no sufría el Ferencvaros. Ansu asistía a Messi mejor de lo que Messi chutaba. Isael disparó al palo, con todo el espacio del mundo, incluido el que le dejó Neto, que hizo la estatua. Un equipo menor parecía algo medianamente importante ante un Barcelona con el agua al cuello, lento, impreciso y menguante. Yo a Koeman le quiero mucho, y por mal que lo haga como entrenador no pienso enfadarme con mi álbum de cromos, pero más allá de la vanidad de entrenar a un equipo como el Barça, me pregunto qué sentido tuvo que aceptara el encargo si el proyecto era tan pobre. Bartomeu no estaba en el palco, por encontrarse aislado por haber estado en contacto con un positivo por Covid. Si hubiera permanecido encerrado durante todo su mandato y el Barça hubiera funcionado 5 años sin presidente, habrían sido sin duda 5 años mucho mejores.

En el 25 a Messi le hicieron un penalti claro y el mismo Messi se encargó de transformarlo, aunque Dibusz casi lo para. Meritoria jugada del argentino, que se llevó por delante a media fragata húngara. La buena noticia es que Messi volvía a rescatar a su equipo. La realidad es que esta jugada no se la podría haber hecho a una defensa medianamente decente. Y la mala noticia es que el Barça no tenía más ideas que la inspiración de su astro en decadencia. Trincao crecía en los duelos, Pjanic en la presión. Ansu casi marca, con un remate muy de 9, girando a la perfección el cuerpo.

Al filo del descanso, tras una brillante y perfectamente calculada combinación con De Jong, marcó nuestra gacela el segundo, con algo de fortuna en el remate, con la tibia. Inexistente Coutinho y en general los geriátricos. Yo que el Barça acepte que ni de largo va a ganar la Champions, y que apueste por jugar con los jóvenes, lo compro. Pero esta presencia sombría de los que ya no aportan nada limita la expresión de los que empiezan y que no sea nítida la apuesta del Barcelona por su futuro.

En el 52, Ansu hizo otra de sus obras de arte y de espuelas, rapidísimo y acreditando una aguda mirada periférica, se la entregó a Coutinho para que de rebote marcara el tercero. Un gol es un gol y es de quien lo marca, pero todo el mérito fue de la gacela prodigiosa. Los húngaros bajaron los brazos y el Barça se lanzó sobre la presa herida, presionando arriba y pasándoselo bien jugando al fútbol. Koeman dio descanso a Sergi Roberto, Ansu y Trincao, y entraron Júnior Firpo, Pedri y Dembélé y el equipo perdió cualquier intensidad.

El único aliciente era concentrarse en otros pensamientos por ver si los minutos pasaban más rápido. Ridículo como su nuevo corte de pelo, Piqué hizo un penalti innecesario, estúpido, irresponsable por el que además vio la roja porque no tuvo la intención de jugar el balón. No podrá jugar contra la Juve. Este chico no reúne las condiciones mentales de la alta competición. Pedri marcó el cuarto en su debut en la Champions, culminando una jugada de Dembélé, que marcó el quinto.

