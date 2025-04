La aplaudida respuesta del entrenador madrileño del Girona sobre el catalán

Desde que cogió las riendas del Girona el pasado julio, el entrenador madrileño Míchel ha tenido una consigna muy clara en lo que se refiere al catalán: en rueda de prensa ha pedido a los periodistas que le hagan las preguntas en el idioma para aprenderlo y para integrase en el modo de vida de la ciudad. El pasado miércoles, el técnico no entendió una de las cuestiones en su totalidad y le pidió al periodista, de una manera muy respetuosa, que se la repitiera y que le explicase el significado de la palabra. Un gesto que fue muy aplaudido y que ayer, en la previa del partido que enfrentará a sus pupilos contra el Fuenlabrada, ha tenido más recorrido.

Cuando fue preguntado por qué quería ser preguntado en catalán y no en castellano, Míchel fue muy claro: «Siempre he dicho que quiero conocer la cultura y la tradición de aquí. Desde que he llegado me he sentido bien tratado y querido. Me han enseñado esto, que tengo que ser una persona que se adapte con el entorno y la cultura donde me están dando trabajo. Quiero estar aquí mucho tiempo para poder parlar contigo en catalán, pero va a llevar su tiempo. Ayer estuve en la feria empapándome de la cultura de aquí y hoy daré otra vuelta pequeña porque hay que seguir preparando el partido. Me gusta estar con mi ciudad y lo que quiero es que venga mi familia», aseguró el entrenador.