Los 24 de Luis Enrique para la Eurocopa, al detalle

Robert Sánchez (Brighton)

El desconocido que mira al futuro

De repente, en la última convocatoria previa a la de la Europa, surgió su nombre: Robert Sánchez. Pocos conocían a este joven portero (23 años), nacido en Cartagena y que se acerca a los dos metros de altura, por lo que domina a la perfección el juego por arriba. Sin embargo, ‘Rob’, como le llaman en Inglaterra, tampoco va mal cuando debe detener el balón abajo. Empezó la temporada como tercer portero del Brighton, un equipo de la zona baja de la Premier League. No obstante, no fue a la primera –se estrenó contra el Tottenham entonces entrenado por Jose Mourinho–, sino a la segunda oportunidad que le ofreció su técnico, Graham Potter, se ganó el puesto. Desde el 16 de diciembre no se ha perdido ningún partido con las ‘gaviotas’ y ha mostrado un excelente nivel que le ha valido para renovar hasta 2025. Desde los 16 años en Inglaterra, fichado desde el Levante, sus ídolos son David de Gea, con el que compartirá concentración, e Iker Casillas. De momento, es el futuro de La Roja, aunque luchará por hacerse presente. «Con sus atributos y lo que es capaz de hacer, me quedó muy claro que tiene todo para jugar a cualquier nivel». Palabra de su entrenador.

