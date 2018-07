Fórmula 1 Hamilton, investigado y con opciones de perder el triunfo El piloto británico sobrepasó la línea que separa los boxes de la pista del circuito de Hockenheim

El británico Lewis Hamilton, ganador del Gran Premio de Alemania de Fórmula Uno, ha sido llamado a declarar por los comisarios por cruzar la línea que separa la entrada de boxes de la pista en el circuito de Hockenheim.

El piloto inglés explicó en rueda de prensa que rebasó la línea en un momento de «confusión». «Por radio me pidieron entrar en boxes, luego me dijeron que no. Luego me volvieron a decir: "vuelve". Pero yo ya estaba en pista», apuntó Hamilton.

Una posible sanción de cinco segundos privaría al piloto de Mercedes de la victoria en el Gran Premio de Alemania, en favor de su compañero Valtteri Bottas, aunque la intervención de los comisarios podría quedarse en una reprimenda.