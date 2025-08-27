Estados Unidos presenta un equipo temible para la Ryder Cup

Estados Unidos ha sido el primer equipo en comunicar su formación para la Ryder Cup que se disputará en Bethpage (Nueva York) en un mes. Su capitán, Keegan Bradley, desveló una de las grandes dudas que tenía, la de si se elegiría a ... sí mismo a causa de la buena temporada que había realizado, con una victoria en el Travelers y otros cinco top 10. Pero finalmente decidió centrarse sólo en su labor de director y no ponerse en el compromiso de tener que compaginar ambas misiones.

Así, con seis jugadores ya clasificados directamente (Scottie Scheffler, J. J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English y Bryson DeChambeau) le tocaba seleccionar a otros tantos según su criterio. Y dado que entre los anteriores ya había una buena dosis de éxitos (Scheffler y Spaun ganadores de grandes) y veteranía (Scottie y Bryson acudirán a su tercer enfrentamiento), se permitió el lujo de completar el grupo con perfiles variados. Entre los seis restantes se cuentan los debutantes Ben Griffin y Cameron Young, hombres carismáticos como Sam Burns y Patrick Cantlay y veteranos como Justin Thomas y Collin Morikawa, que tratarán de compensar el que una tercera parte del equipo sea novata.

Este será precisamente uno de los escasos puntos flacos de los norteamericanos, pues han conjuntado un bloque temible en el que hay siete jugadores de los diez primeros del ranking mundial. Aparte, el público de Long Island apoyará de una manera frenética a los suyos para recuperar un trofeo que les resulta esquivo en los últimos tiempos: sólo han ganado dos de las últimas siete ediciones.

Europa, por su lado, ya cuenta con Rory McIlroy, Robert McIntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Rasmus Hojgaard y Tyrrell Hatton y el próximo lunes se supone que Jon Rahm, Sepp Straka, Ludvig Aberg, Nicolai Hojgaard, Viktor Hovland y Matt Fitzpatrick completarán la plantilla de Luke Donald, siempre cómoda en el puesto de aspirante.

Este es el equipo de Estados Unidos

Scottie Scheffler (2 participaciones)

J. J. Spaun (0)

Xander Schauffele (2)

Russell Henley (0)

Harris English (1)

Bryson DeChambeau (2)

Sam Burns (1)

Patrick Cantlay (2)

Ben Griffin (0)

Collin Morikawa (2)

Justin Thomas (3)

Cameron Young (0)