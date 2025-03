Las burradas machistas del presidente de la federación italiana sobre una gimnasta: «Está muy buena»

El italiano Andrea Facci, presidente de la Federación de Gimnasia Italiana (FGI) desde hace menos de un mes, está en el punto de mira por un escándalo sexista después de que salieran a la luz conversaciones telefónicas en las que realizó comentarios machistas y ofensivos sobre una de las gimnastas italianas, Ginevra Parrini, a la que calificó como «un coño precioso».

Poco después de que Emanuela Maccarani —histórica seleccionadora que llevaba 30 años en el cargo— fuera destituida por las acusaciones de maltrato que varias deportistas hicieron contra ella en 2022, un nuevo escándalo sacude a la gimnasia italiana.

La 'Gazzetta dello Sport' publicó un extracto de las escuchas telefónicas autorizadas en 2022 por la Fiscalía de Monza relativas a esos presuntos malos tratos sufridos por las gimnastas. En alguna de esas conversaciones, el entonces presidente de la FGI, Gherardo Tecchi, comenta el caso con Facci, su sustituto en el sillón federativos desde el pasado 1 de marzo.

Las frases más polémicas son las pronunciadas cuando ambos comentan algunas transmisiones televisivas de las actuaciones de la exgimnasta Ginevra Parrini (26 años). Parrini apoyó las citadas denuncias de sus jóvenes compañeras, pues ratificó la versión de los malos tratos en diversos medios de comunicación.

«!Parrini nunca fue una mariposa (término utilizado para referirse a gimnastas italianas)! —dice Tecchi— Hizo veinte días de entrenamiento y luego nada más, ¡ni siquiera con la selección! Es un coño precioso... y le interesaba que la vieran en televisión».

Facci, actual presidente y entonces director deportivo de la selección masculina de gimnasia artística, refrendó entre risas las palabras de Tecchi: «Es un coño precioso, precioso».

La conversación prosigue y el actual presidente añade: «Te cuento una cosa. Me escribió un mensajito Corrado Dones (presidente de la federación regional de Emilia-Romaña) y me dijo: 'No sé quién coño es esta Parrini pero yo la haría presidenta'. Yo le dije: 'Corrado, solo porque esté buena no puedes hacerla presidenta'. Y me dijo: 'Ni siquiera sé quien es pero está buenísima'».

Las alusiones sexistas continuaron. Esta vez habla Tecchi: «Si te fijaste, la primera vez que salió en televisión llevaba pantalones, en la segunda fue con falda, la tercera, con una minifalda que se le veía hasta el alma, y la cuarta con una camiseta que...» Facci vuelve a mostrar su acuerdo: «Sí, la tercera vez toda escotada, los hombros al descubierto. Sí, sí, lo vi».

Como remate, el expresidente expone su particular visión sobre las diferencias entre sexos: «Es así, así es la vida Andrea (Facci): es la ventaja que tienen las mujeres sobre nosotros: ¡si usas pantalones cortos te escupen en el ojo!». Y Facci, una vez más, responde: «¡Tienes toda la razón!».

Facci ha reconocido tanto el número de teléfono desde el que llamó como el contenido de la conversación con Tecchi. «Me equivoqué al usar esas palabras y llamé inmediatamente a Ginevra Parrini para disculparme directamente con ella», declaró al 'Corriere della Sera'.

«Parrini fue una muy buena gimnasta de nuestro equipo nacional de rítmica que representó a Italia durante varios años. Estamos tratando de cambiar las cosas y seguiremos haciéndolo», añadió. Y aseguró que Parrini aceptó sus disculpas.

También tuvo que salir a la palestra Giovanni Malago, presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI): «Llamé a Facci, y me dijo que se disculpó con Parrini y que fue malinterpretado. No soy juez; sería un grave error que el presidente del CONI entrara en el fondo del asunto. El fiscal general del CONI, Ugo Taucer, ya ha iniciado un informe sobre competencias, responsabilidades, oportunidad, ética y aspectos mediáticos. No soy solo yo quien juzga, sino que existe un órgano colectivo, con todo lo que ello implica. En consecuencia, se realizarán las consideraciones y evaluaciones pertinentes».