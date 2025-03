Santi Aldama: «Me haría bastante ilusión jugar el Mundial con España»

Mientras atiende a ABC, el teléfono Santi Aldama (Las Palmas de Gran Canaria, 2001) no deja de sonar. Son horas de locura en la NBA, con el cierre del mercado de fichajes al rojo vivo. Kevin Durant se ha ido a los Suns, ... Irving ha fichado por los Mavericks de Luka Doncic y los Lakers han movido ficha para rodear a LeBron y Davis con varios jugadores que les permitan luchar por el anillo. Un terremoto que no ha alcanzado al canario, feliz en los Grizzlies donde ha alcanzado un estatus de sexto hombre impensable hace un año. Minutos de calidad que le convierten en el español más importante de la NBA esta temporada en unos Grizzlies que se enfrentarán el domingo a los Celtics como parte de los NBA Sundays.

—Menudo lío se está montando en la NBA...

—Sí, la verdad es que se ha montado una buena. No deja de sonarme el móvil con mensajes comentando los nuevos traspasos. Al final es algo que va dentro de la filosofía de esta liga. Equipos moviendo piezas, intentando cada uno hacer lo mejor para su vestuario. Unos buscando estrellas y otros acumulando elecciones para el próximo draft. Es la naturaleza de la NBA, pero a nosotros solo nos queda jugar al baloncesto y disfrutar. Lo de los traspasos se lo dejamos a otros...

—Los Grizzlies apenas han movido pieza y esa es la mejor señal de que las cosas se están haciendo bien…

—Tenemos un buen grupo, estamos muy contentos y nos apoyamos mucho. Creo que hemos formado un equipo con buena química. Tenemos posibilidades de hacer cosas muy grandes y estamos enfocados a ello. Queremos soñar.

—Usted ha pasado de ver los partidos desde el banquillo a ser una pieza importante de la rotación, ¿qué nota se pondría hasta ahora?

—Yo creo que un notable. Lo he hecho bien, pero sé que tengo mucho que mejorar todavía. Mi objetivo para esta temporada era jugar todos los partidos como uno más del equipo y ayudar a conseguir victorias y eso lo estoy consiguiendo. Por ahora somos segundos en el oeste, pero queremos más. Queremos llegar a abril con el mejor nivel posible y competir en los playoffs. La nota final me la daré cuando acabe la temporada y espero que sea más alta que ese notable.

—¿Qué ha cambiado para que esté disfrutando de tantos minutos?

—Creo que el principal cambio ha estado en mí. El año pasado era de adaptación, tuve muchos minutos en la G-League (la liga de desarrollo, donde muchas franquicias curten a los novatos) y, aunque jugué algunos partidos, nunca formé de verdad parte de la rotación. En la pretemporada hice muy buen trabajo, estuve en la Liga de Verano y el cuerpo técnico pudo verlo de primera mano. Al final, yo creo que el trabajo duro acaba mereciendo la pena y se está viendo. Si trabajas cada día e intentas mejorar, todo acaba saliendo. Era la mentalidad que el equipo tenía para mí y la misma que yo compartía y se está viendo que era lo correcto.

—Decidió trabajar en verano y sacrificar su presencia en la selección… ¿se arrepiente?

—Al final, jugar con la selección es uno de mis sueños y espero poder cumplirlo muy pronto, pero jugar en la NBA y ganar un anillo también lo es y para conseguirlo sentía que debía quedarme este verano trabajando en Memphis. Lo bueno es que ambos son sueños compatibles y espero muy pronto poder conseguir las dos cosas.

—¿Significa eso que la puerta de la selección está abierta?

—Me haría bastante ilusión jugar el Mundial con España, no le voy a mentir. Y espero que se pueda dar.

—¿Y habla con Garuba, con Ricky o los hermanos Hernangómez de lo que supone estar en ese vestuario de la selección?

—A ver, al final el rato que nos vemos antes de los partidos es muy rápido y lo que hacemos es hablar de cómo va el equipo y cómo nos encontramos personalmente. No hemos tenido mucho tiempo de hablar de la selección, pero espero poder hacerlo bastante pronto.

—¿Le sorprende ser el que más minutos y más victorias está teniendo en la liga esta temporada?

—Es lo que hay. No le diría si me sorprende o no. Creo que todos trabajamos mucho para jugar y nos merecemos estar en la cancha, pero no siempre es fácil conseguir minutos. Simplemente formar parte de un elenco de jugadores españoles que son MVP de un Mundial o de un Eurobasket, que tienen medallas con España, es un honor para mí. Y estar a su lado y poder compartir vestuario con ellos en el futuro es un aliciente.

—¿Se nota el influjo de los Gasol en los Grizzlies?

—Sí, muchísimo. Hay un pasillo en el pabellón en el que hay fotos de equipos históricos de la franquicia y por ahí aparecen tanto Pau como Marc. Son una inspiración para mí. Siempre que hablo con alguien de la organización sobre ellos, siempre tienen buenas palabras. A mí, como español, que ellos hubieran pasado antes por aquí y hubieran dejado tan buen recuerdo, me ha ayudado mucho. Ver que dos españoles han hecho una carrera tan grande aquí es una inspiración. Jugar en los Grizzlies es algo muy grande para mí. Una de las primeras cosas que pensé cuando supe que jugaría en Memphis fue precisamente que venía a un sitio donde Pau y Marc habían hecho historia. Son jugadores en los que me he fijado toda mi vida.

—Le hará ilusión entonces estar presente en el partido en el que los Lakers retirarán la camiseta de Pau…

Por supuesto. Cuando me enteré de que la retirada iba a ser el día que nosotros visitábamos a los Lakers la verdad es que me emocioné mucho. Al final, yo creo que Pau es el mejor jugador español de la historia y el hecho de poder presenciar algo así será un recuerdo muy bonito en mi carrera. Desgraciadamente yo no pude coincidir nunca con él en una cancha, pero ver ese homenaje por parte de una franquicia tan grande como los Lakers es un motivo de orgullo para cualquier español. Estar allí será increíble.