Francia obliga a jurar a sus internacionales que no ficharán por equipos rusos

El Eurobasket está a la vuelta de la esquina (1 de septiembre) y la mayoría de selecciones ya han comenzado la preparación para la gran cita. Como España, Francia reunió a principios de esta semana a su preselección, una lista temible, con hasta cinco integrantes de franquicias de la NBA (Luwawu-Cabarrot, Gobert, Ntilikina, Fournier, Maledon) y una buena falange de jugadores de Euroliga de primer nivel (Yabusele, Fall, Poirier, Okobo). Más allá de la ilusión, la concentración gala ha estado marcada por una sorprendente noticia: todos sus jugadores han tenido que firmar un juramento para poder unirse al equipo. En el documento, aseguraban que no firmarían por ningún equipo ruso mientras dure la invasión de Ucrania para poder jugar en la selección, que además del Eurobasket tiene en el horizonte los Juegos Olímpicos de 2024, que se disputarán en París.

«Los jugadores y miembros del personal deben firmar una declaración jurada indicando que no están comprometidos y no participarán con un club ruso o bielorruso mientras dure el conflicto con Ucrania. Si no se respeta este compromiso, no cumplirá con los criterios de selección para las próximas competiciones internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de 2024», aseguraba el escrito. Según medios galos, pesos pesados del vestuario como Fournier se habrían opuesto a este documento.

Noticia Relacionada El puzle de la nueva España Pablo Lodeiro Fernández La selección inicia su camino al Eurobasket con una plantilla por hacer: Lorenzo Brown, jóvenes promesas, nuevos líderes y consagrados veteranos, las piezas de Scariolo

De momento no ha habido ninguna baja imprevista, pues tanto Louis Labeyrie, fichado este verano por el Unics Kazan, y Livio Jean-Charles, firmado por el CSKA de Moscú, no estaban finalmente en la lista del seleccionador Vincent Collet (. Sin embargo, ha sido, una vez más, Thomas Heurtel el que se ha situado en el ojo de la tormenta. El base francés se desvinculó a finales de temporada del Real Madrid, de donde había sido apartado del equipo por Pablo Laso tras una salida nocturna en Atenas tras un partido de Euroliga con los blancos. Durante el mercado estival, Heurtel había estado ligado al Zenit de San Petersburgo, una contratación que finalmente se ha desmoronado por el juramento: «¿Si he firmado? Claro. De lo contrario no estaría aquí», aseguró Heurtel en una entrevista a la web Basketnews.

Pese a todo, el acuerdo con el Zenit, donde también recalará Trey Thompkins, el otro 'castigado' por Laso, podría demorarse hasta el final del Eurobasket para que Heurtel pueda acudir a la cita. Como reconoció el base, los equipos rusos son una opción real para su futuro. Mis agentes están en contacto con varios clubes. Los clubes rusos también, por si quieres saber. Pero también otros equipos de la Euroliga, en España. Veremos qué pasa en el futuro».

La carrera de Heurtel, uno de los bases más talentosos del baloncesto europeo de la última década, ha sido una montaña rusa desde que el Barcelona lo abandonó en el aeropuerto de Estambul en diciembre de 2020 después de que el club azulgrana descubriese que negociaba con el Madrid. En verano de 2021, finalmente, firmó por los blancos pero su temporada en el WiZink fue igual de tortuosa que su salida del Barça. El 9 de abril fue apartado de la dinámica del equipo, aunque Laso fue reculando con el paso de las semanas. Incluso llegó a disputar unos minutos contra el Baskonia en las semifinales de la ACB, pero finalmente abandonó el equipo por la puerta de atrás.