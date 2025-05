Aunque intrascendente, el del Rayo fue un buen partido, con grandes goles de cabeza de Sorloth y Gallagher, y nuevo picotazo de la Araña, que se acerca a las cifras del primer año en el Atlético de Madrid de Falcao, otro fenómeno que tuvimos de ... delantero centro. También Oblak se lució con varias paradas salvadoras, marca de la casa. Qué pena que no se jugara igual contra Las Palmas, Getafe, Leganés, Villarreal o Betis.

En el mes de junio se celebrará el Mundial de Clubes en el que participaremos, junto al Real Madrid como únicos equipos españoles. Es una competición de nuevo cuño, que nada tiene que ver con la Intercontinental que ganamos en 1975, como campeones europeos que no fuimos (pero merecimos serlo) cuando, tras el golazo de falta de Luis, nos empató en el último segundo el Bayern de Múnich. Los alemanes se negaron a jugar esa Intercontinental por miedo a que se reprodujeran las batallas campales de algunos encuentros europeo-suramericanos, en las que había destacado el defensa argentino del Estudiantes Aguirre Suárez, que acabaría recalando en Granada.

Nuestro interés se centra ahora en los dimes y diretes sobre los futuros fichajes, que nos permitan mejorar el nivel. Se habla de Gyokeres, Hancko o Álex Baena, que es posible se pierdan en el limbo de la rumorología, y acaben llegando otros. Ninguno de ellos es ese medio centro que el equipo necesita como el comer. Rodrigo De Paul nunca ha sido el de la selección argentina, Koke no es el que era, y Pablo Barrios promete, pero aún está por madurar. Amén de un central y lateral, si salen aquellos de los que se habla, las demás posiciones están perfectamente cubiertas.

Sería deseable confiar en la cantera. Bullen en la nuestra futuros pedris o lamines yamales, deseosos y capacitados para dar el salto al primer equipo. Jorge Castillo, recién ascendido por el Niño del Juvenil al Atlético B podría ser un ejemplo.

Imprescindible un entrenador a quien no le pareciera bien estar en abril ya fuera de la lucha en las tres competiciones. Que fuera ambicioso y consciente del potencial de sus jugadores. Si no, serían indiferentes los nuevos fichajes. No fuera a ser que nos trajeran al nuevo Messi y lo colocara de lateral izquierdo. Como Dante a las puertas del Infierno, habría que abandonar entonces toda esperanza.