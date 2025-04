Tras el partido de Las Palmas, en el que el juego del Atleti volvió a ser pésimo, ha llegado el momento de decir que, con muchísimos más motivos que los que el gran Luis Aragonés alegaba tras esa Eurocopa ganada brillantemente con gol ... del Niño Torres, el Cholo Simeone es un yogur caducado, carente de fiabilidad.

Es un enterrador de jugadores. Saúl no defendía bien. Gallagher, que se mata a correr, no juega en su sitio, como Llorente, Roro o Lino. Cunha pasó sin pena ni gloria, y Samu Omorodion se sintió despreciado. A ambos se les caen los goles en Europa. Esperemos que Julián Álvarez no empiece a preocuparse por no saber por qué corre sin sentido. Desaprovecha la cantera. En todos estos años, apenas se han asentado tres o cuatro jugadores en el primer equipo.

Da la impresión de que cualquier entrenador rival supera en planteamiento al suyo. Juega a no perder y a que le sonría la fortuna. Son partidos soporíferos, que muchos colchoneros deseamos olvidar lo más rápido posible. Su estilo no va a cambiar, porque está convencido de su eficacia. Aspira a mantener el cero a cero inicial, confiando en que algún contragolpe esporádico o jugada a balón parado pueda otorgarle un gol victorioso.

Sea cual sea el rival, le concede la posesión de la pelota y se echa para atrás si el equipo consigue un gol. Jugando así es muy difícil que lleguen los títulos, máxime cuando el 'catenaccio' no es ya ninguna novedad y los rivales lo conocen a la perfección.

Tiene todo el derecho del mundo a decidir cómo y cuándo debe irse, y preparar junto a Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil un digno sustituto para la próxima temporada. Debe salir por la puerta grande, ha cambiado la historia reciente del club y nos ha dado muchos títulos.

Se merece un monumento al lado del estadio. Pero su trabajo está amortizado. Tiene un sistema de juego y una forma de entender el fútbol que no parece la adecuada para una plantilla que cuenta con medio equipo de la selección campeona del mundo y jugadores de la indudable calidad de Oblak, Le Normand, Llorente, Gallagher o Roro Riquelme, por solo citar algunos.

Nada es para siempre. Todos los entrenadores tienen ciclos, y Diego Pablo Simeone ha cumplido con creces y brillantemente el suyo, que ya ha sido pasar. Pasar haciendo caminos /caminos sobre la mar.