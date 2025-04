¿Por qué no celebró Griezmann el gol agónico del Atlético?

Casi tres meses sin ganar a domicilio (seis partidos, dos empates y cuatro derrotas, alguna de lo más sonrojante), la Champions que se complica, el Villarreal que aprieta, Parejo deja escapar por centímetros el 2-1, minuto 87 en La Cerámica... y de repente la zurda inesperada y exquisita de Saúl coloca con suavidad una pelota redentora en un rincón de la portería. Un gol agónico y balsámico que desata una alegría incontrolable en el autor (también rabia) y en sus compañeros. El Atlético es una tormenta de felicidad. Aficionados, jugadores, cuerpo técnico, todos celebran... O no, todos menos uno. En una esquina del banquillo, Griezmann asiste impasible a la escena, como si no fuera con él, con cara de disgusto, cansancio o indiferencia. ¿Por qué no lo festeja?

Las cámaras de Movistar + captan una imagen que este lunes había pasado inadvertida. Griezmann mira, pero no se mueve de su butaca. No se levanta, no levanta los brazos, no gesticula, no grita, no comenta, ni siquiera sonríe. Se rasca la barba de tres días con la mano derecha y no se contagia de los movimientos de su alrededor. Riquelme, que como todo el colectivo rojiblanco, hasta el médico, había saltado tras el gol, vuelve a sentarse a su lado, dándole la espalda, y sigue con la fiesta. El francés permanece ausente, rumiando su seriedad, ajeno al triunfo de su equipo.

Más imágenes descubren un Griezmann muy protestón sobre el campo, reprochando pases a sus compañeros. Los que le llegan y los que no. Algo que le cuesta una tremenda bronca del capitán Koke en el intermedio. También se le ve tocándose el tobillo herido, ese que le ha hecho perderse buena parte de los partidos del último mes. Lamentarse consigo mismo por el balón perdido que cuesta el gol de Sorloth, golpeándose la frente. Y sorprenderse por ser uno de los futbolistas sustituidos por Simeone en el minuto 66: «¿A mí?». Después de todo eso llega el gol de Saúl que increíblemente el francés no celebra.

No fue Joao Félix el que llamó la atención tras un gol del Atlético. Esta vez fue uno de los favoritos de la hinchada. ¿Por qué no celebró Griezmann semejante gol?