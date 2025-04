El Atlético prolonga la escalada

Crónica

En el tomo 2019-20 de la enciclopedia del campeonato español figurará que el Atlético de Madrid fue uno de los equipos a los que les tocó visitar La Nucía en la Liga del coronavirus y, en la ficha del enfrentamiento ante el Levante, Bruno aparecerá como goleador en propia puerta de un duelo en el que Simeone y sus muchachos consiguieron un triunfo que les permitió asentarse en la tercera plaza. Los rojiblancos tuvieron numerosas ocasiones ante un rival tan incómodo como siempre, pero la victoria, merecida, llegó a través de un rival.

El regreso del campeonato ha sentado de maravilla a un Atlético que cabalga impulsado por la preparación física y el fondo de armario. Hasta siete cambios, con Diego Costa en esta ocasión como referencia en ataque, presentó Simeone respecto al duelo ante el Valladolid sin que la maquinaria del equipo chirriara en el ensamblaje. Al contrario, la salida a un estadio desconocido resultó interesante en un conjunto coral que empieza a atisbar la Champions en el horizonte con más claridad. Tras la duda inicial del regreso en San Mamés, saldada con un empate, los madrileños han cosechado un pleno, nueve puntos con los de este martes ante un Levante bravo y peleón como de costumbre aunque falto de colmillo. El parón del coronavirus dejó a los rojiblancos sextos a dos puntos del Sevilla, desplazado cuatro partidos después a la cuarta plaza, a dos puntos del rival con el que lucha por subir el podio de la Liga. Este Atlético funciona aunque en La Nucía mantuvo la incertidumbre hasta el final por una desesperante falta de puntería. El único debe en su buen partido.

La puesta en escena visitante fue una declaración de intenciones, cuatro llegadas al área en los cinco minutos iniciales, con Marcos Llorente como protagonista de las dos primeras. El centrocampista ya no sorprende en su versión ofensiva y cada día parece más empeñado en demostrar a Diego Simeone que ha encontrado en él un filón para generar peligro por la derecha. Un jugador con llegada, que sale vencedor cuando cuerpea y con un excelente disparo. Un magnífico control y un pase del centrocampista acabó en el gol de Bruno en propia puerta al intentar evitar un remate claro de Costa. Celebración al cuarto de hora para poner de cara el encuentro.

El triunfo, sin embargo, no fue fácil a pesar del dominio absoluto antes descanso. la segunda partecfue otra historia. Para continuar con la tradición, el inquilino circunstancial del Camilo Cano planteó al Atlético un encuentro incómodo como hace en las visitas al Ciutat de Valencia, estadio que históricamente se le ha atragantado a Simeone. En tierras alicantinas, el Levante, sin embargo, pecó de inofensivo y regaló 45 minutos. Los de Paco López fueron capaces de vencer a Barcelona y Madrid, pero no alcanzaron a firmar su particular triplete ante los de Simeone. Roger y Sergio León , pareja ofensiva inédita, no llegaron ni a probar a Oblak en el primer acto. Su equipo terminó sufriendo la primera derrota en la era del nuevo fútbol.

Muchas ocasiones falladas

Bien posicionado y protegido en defensa, el Atlético apenas sufrió en el primer acto de un encuentro en el que el fuerte calor fue una pesadilla para ambos equipos. La sucesión de partidos va pensando en las piernas y las rotaciones de Simeone provocaron la primera imagen de Giménez en el banquillo tras el regreso de la Liga. El dúo Savic-Hermoso funcionó a la perfección en el eje de la zaga.

Con el Atlético siempre queda la sensación de que da un paso atrás cuando se adelanta en el marcador. La duda siempre es si por el intento de reacción rival o como estrategia. Este martes volvió a echar el freno con el 0-1 y permitió estirarse al Levante. Costa, en un cabezazo, y Carrasco , con un disparo desde la frontal, pudieron matar, pero el segundo acto comenzó con suspense en el marcador y con un tanto anulado a Thomas por fuera de juego de Costa .

Al Atlético se le escapó en esa jugada la oportunidad de disfrutar de una segunda más cómoda y le tocó seguir empujando para asegurar un triunfo fundamental para sus aspiraciones de Champions. El Levante, mucho mejor tras el paso por los vestuarios, entendió que se le podía escapar el partido y se lanzó a por el empate tomando la iniciativa y el control del balón. Sacó el corazón y obligó a apretar en defensa a los de Simeone, que pudo sentenciar en dos lanzamientos de Joao Félix. Los rojiblancos perdonaron mucho y un cabezazo de Mayoral estuvo a punto de truncar la victoria en el Camilo Cano, otro estadio donde el Atlético de Madrid ha ganado en Liga. Otro paso en firme en el camino hacia la Champions .

