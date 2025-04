Una foto de boda, origen del escándalo que avergüenza al rugby español

Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Sea cierto o no, la Federación Española de Rugby (FER) parece confirmarlo. Por segunda ocasión consecutiva, la selección masculina es expulsada de un Mundial debido a negligencias burocráticas de la FER. Como informó ABC ayer, World Rugby (la institución que gobierna las federaciones a nivel internacional) atendió una queja de Rumanía, que acusaba al sudafricano Gavin van den Berg , jugador del Alcobendas, de haber competido con España en la fase de clasificación para Francia 2023 con irregularidades en su licencia de Formación (la distinción que permite a los jugadores extranjeros liberar su plaza de extracomunitarios y competir con el equipo nacional si, desde que debuta en competiciones españolas, permanece durante tres años en nuestro país sin abandonarlo durante más 60 días).

Los avispados rumanos, ayudados por varias fotografías publicadas por el internacional español en sus redes sociales, descubrieron que el pilier había superado ese límite al acudir a una boda en su país de origen este mismo año. Tras la pertinente denuncia, un comité independiente designado por World Rugby dio el pasado jueves la razón a la Federación rumana. La falsificación del pasaporte de Van den Berg en un intento de tapar esa ‘irregularidad temporal’ dejaba a España otra vez sin sueño mundialista y prendía la mecha del infierno en el que ahora habitan la Federación, el Alcobendas Rugby –responsable de la presunta adulteración de los sellos de la aduana en la fotocopia que presentó el sudafricano a la FER– y a la selección que dirige Santiago Santos. Tras ser expulsada del Mundial de 2019 por una alineación indebida, España vuelve reecontrarse con sus demonios.

Las secuelas al escándalo no tardaron en llegar y el presidente de la FER, Alfonso Feijoo , anunció ayer su dimisión, aunque esta se hará efectiva cuando concluya el recurso de apelación a la sanción. «Me voy sin culpa. Hemos sido engañados, nunca hubiera pensado que alguien pudiera presuntamente falsificar un documento oficial», señaló ante los medios. En esta discutible falta de culpa incidió en la misma rueda de prensa el presidente del Comité de Elegibilidad de la Federación, José María Epalza : «El 26 de marzo recibimos un escrito en el que tres miembros del Club Alcobendas reconocen haber falsificado el pasaporte presuntamente».

Los hechos son los siguientes: el Alcobendas Rugby modificó presuntamente los datos de entrada y salida de España en la fotocopia del pasaporte de Van den Berg -porque este alegó haber extraviado el documento- para que el sudafricano pudiera competir como jugador de Formación. El club madrileño le presentó esta fotocopia (no compulsada) a la FER, esta fue aceptada y el pilier obtuvo la licencia para competir oficialmente. Al lograr la Formación, Gavin se convirtió en seleccionable, Santos le convocó y debutó en diciembre ante Países Bajos. Una licencia sin investigar, una boda, unas fotos y una denuncia dejan a España sin Copa del Mundo. «Gavin firmó un documento diciendo que era elegible. A partir de ahí, yo creo que igual sabía algo más...», expuso Epalza.

El Alcobendas, en apuros

Entretanto, la FER ha aplazado la final de la Copa del Rey de mañana y los playoffs de División de Honor. En ambas citas participa un Alcobendas que se expone a un posible descenso administrativo, además de un evidente proceso judicial. «Todo está en manos de la Fiscalía porque puede haber un delito, pero es lógico que haya una investigación deportiva», reconoció Albert Soler, director general del Consejo Superior de Deportes. En el mismo sentido, pero señalando indirectamente al club madrileño, Feijoo aseguró que «alguien pagará desde el punto de vista jurídico y será una lacra para ellos».

En última escena aparecen los mayores damnificados de este esperpento, los integrantes del XV del León . Antes de la dimisión de Feijoo, los jugadores firmaron un comunicado conjunto donde quedó manifiesta la distancia entre la plantilla y la FER. «Nos sentimos descuidados, desprotegidos por nuestra Federación. No estamos de acuerdo con nada de lo que han dicho hasta ahora y como grupo queremos despegarnos de todas las mentiras y la ineficiencia de la Federación».

Este periódico se puso ayer en contacto con Marco Pinto Ferrer , jugador de la selección. «Es impresentable que un jugador, sea de la nacionalidad que sea, juegue con una fotocopia del pasaporte. Me parece una falta de profesionalidad al más alto nivel», comentó afectado. Por otro lugar, el barcelonés no cree que el recurso de la FER vaya a ningún puerto: «Al ser un comité independiente, World Rugby ya ha tomado su decisión y no veo que vaya a ponerse en contra de ella. Por dignidad, los jugadores pedimos que se pelee hasta el final, pero tenemos un 99% de posibilidades de no ir al Mundial».

Para concluir, el veterano talonador depuró responsabilidades: «Pediremos explicaciones al jugador y al Alcobendas, qué mínimo. Tienen que cargar con la culpabilidad y con los daños penales que les atribuyan».

