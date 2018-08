Mundial de bádminton Carolina Marín: «No me marcaré un techo nunca» Nada más conquistar su tercer Mundial, la onubense relata a ABC el duro camino del último año y asegura que seguirá luchando por más títulos

Mario L. Clavero

Actualizado: 06/08/2018 02:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El teléfono no para de sonar en el hotel de Nankín donde ayer durmió una de las mujeres más felices del planeta. Medios de comunicación de todos los rincones del mundo quieren hablar con la jugadora que acaba de tocar la gloria, la única de la historia que ha conseguido tres Mundiales de bádminton. Después de la cena junto a todo su cuerpo técnico, con quien no paró de abrazarse tras su épica victoria, Carolina Marín intenta descansar en su habitación. Ha sido un intenso día repleto de emociones después de una semana en la que la española ha vuelto a ser la jugadora ganadora de antaño. El tropiezo de 2017 ya ha quedado atrás.

Antes de intentar conciliar el sueño, hace un hueco a ABC para comentar cómo se siente tras erigirse como la reina del bádminton. Su voz transmite júbilo, el mismo con el que celebró su nuevo título. Habla rápido, casi a la misma velocidad a la que devolvía los volantes de su contrincante india. Pero la celeridad de sus palabras no esconden la claridad y la contundencia de lo que se siente tras conquistar el «imperio asiático», como ella misma lo denomina. Tajante y directa, como el juego que desempeñó ante su rival india para, la volantista española no esconde sus emociones tan recientemente vividas.

¿Qué se siente al ser la mejor jugadora de la historia del bádminton?

Estoy muy feliz. La verdad es que no tengo palabras para explicar lo contenta que estoy.

¿Qué es lo primero que ha pensado cuando ha terminado el partido?

La verdad es que no sé qué es lo primero que se me ha pasado por la cabeza. Solo me salía de dentro gritar de la alegría. Creo que es la primera vez que me pasa porque siempre me acuerdo de algo. Con más calma, ya se me ha venido a la mente el duro trabajo y entrenamiento que he tenido que hacer con mi equipo para conseguir este título.

El último año tras su derrota en el anterior Mundial ha sido duro. ¿Es más especial este título por ello?

Para mí ha sido muy importante porque he recuperado sensaciones que durante un año y medio no he tenido o que había perdido. Son momentos con los que me tengo que quedar para afrontar los nuevos torneos que juegue.

Se le ha visto muy emocionada cuando ha escuchado el himno.

Sí. Me he emocionado muchísimo. No podía contenerme y al final solo me salían lágrimas de felicidad. Vivir cosas así son las cosas con las que siempre he soñado y que nunca olvidaré. Al fin y al cabo, la gente de España me apoya mucho y esta medalla también es suya.

¿Cómo ha vivido el partido?

Ha sido un encuentro muy emocionante desde el principio. Ha habido un momento muy importante en el que yo iba perdiendo y he conseguido remontar hasta ponerme 16-15. Ahí me he crecido y he conseguido imponer mi estilo de juego. Aunque Sindhu también ha sabido responder muy bien a mis ataques. He hecho valer mi presencia y le he demostrado a mi rival la buena actitud con la que he afrontado esa parte del duelo. Creo que ella se ha puesto nerviosa y ha visto que iba con más ganas.

Mucha igualdad en el primer set, pero en el segundo se le ha visto claramente superior. ¿Qué ha cambiado para que pase eso?

Es verdad que en la primera manga ha sido un choque más reñido y nivelado. De cara al segundo set, he cambiado sobre todo la determinación para llevar el encuentro a mi terreno. También salí a dejarle claro a Sinduh que hoy quería ganar por encima de todo.

¿Cree que su adversaria ha intentado desconcentrarla a base de repetir los saques? Lo ha hecho hasta en cinco ocasiones.

Al fin y al cabo es parte del juego. Ha habido tanto por mi parte como por la suya una especie de juego psicológico. Incluso el juez de silla nos ha llamado la atención a ambas por ello. No sé si me ha querido despistar o no, pero es algo que suele pasar en este deporte.

¿Veía a su rival con ganas de revancha después de la final que le ganaste en los Juegos de Río de 2016?

No creo que se lo tomase como una revancha porque hemos jugado muchas veces después de los Juegos de Río. Estaba claro que ella quería ganar un torneo tan importante como es un Mundial. Sabía que Sindhu iba a salir a por todas.

¿Ha sido su mejor torneo en cuanto a nivel de juego?

Puede ser que a nivel de juego sea el mejor campeonato que he jugado. Pero, sin duda, ha sido en el que mejor actitud he tenido y demostrado en toda mi carrera.

Dijo después de la semifinal ante Bingjiao que en este certamen ha tenido que jugar contra un país entero. ¿Ha supuesto un extra de motivación para usted?

En realidad, me ha gustado mucho la experiencia. Es un momento inolvidable haber jugado en China delante de 10.000 personas, sobre todo contra la jugadora local, He Bingjiao. En parte, también he tenido que jugar contra toda esa gente. Toda esta vivencia me ha hecho crecer muchísimo como deportista.

¿Tiene techo Carolina Marín?

No. No me marcaré un techo nunca. Hasta que me retire seguiré luchando a tope por ganar todo lo que pueda.

¿Cuáles son sus planes de futuro?¿Algún campeonato en concreto?

En este momento solo tengo la vista puesta en mis vacaciones, que empiezan ahora mismo. Ahora solo toca desconectar y disfrutar de la medalla con la familia y mi gente. Ya habrá tiempo de pensar y entrenar para los próximos torneos.