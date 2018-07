Waterpolo España busca un oro legendario ante Serbia España jugará esta noche la final del Europeo de Waterpolo ante Serbia, actual campeona y que eliminó a Croacia

Casi 30 años han tenido que pasar para que España vuelva a disputar la final de un Europeo, pero los chicos de David Martín se aferran al mantra de «soñar en grande» con el que ya han finiquitado nueve años de sequía en podios. Concretamente desde aquel lejano 2009 en el que se subieron al segundo escalón del cajón del Mundial. Tras eliminar de forma épica (y también agónica y polémica) a Italia, los waterpolistas españoles no se dan por satisfechos y se zambullirán esta noche en la piscina principal de las Picornell con la intención de resarcirse de aquella derrota de hace 26 años en este mismo escenario, en la final de unos Juegos Olímpicos que se jugaban en casa. La primera parte de la afrenta está lavada con la victoria en semifinales ante el equipo transalpino, pero ahora les espera la máxima favorita: Serbia, que para encarecer aún más la presea dorada demostró su potencial al eliminar solventemente a Croacia, actual campeona del mundo.

Serbia defiende el título continental. De hecho ha ganado los últimos tres campeonatos y disputará su sexta final de los siete últimos Europeos, desde la desintegración de la antigua Yugoslavia. Las finales forman parte del estilo de vida del waterpolo serbio. Es necesario recordarlo para destacar a la odisea a la que se enfrenta España esta noche (Teledeporte, 22:15 horas). A pesar de ello, esperan dar la campanada. David Martín lo tiene claro y es el mensaje que quiere transmitir a sus jugadores. «Esto es deporte y si Serbia nos tiene que ganar que sea sufriendo, no vamos a regalar nada. Sabemos que nos enfrentamos a un equipo legendario pero jugamos en casa y vamos a dar la talla», explica el seleccionador en la previa del partido más importante de su carrera.

La fe de Martín en los suyos es tan grande que no ve imposible colgarse el oro: «A Serbia se le puede ganar con un ritmo de juego muy, muy alto, si el juego es lento y jugamos muy estático no tenemos ningún tipo de opción. Intentaremos que no sea así y que sea un poco de ida y venida». Y se encomienda a la mística de jugar en casa: «Contra Italia, desde el agua tuve la sensación de que las Picornell apoyaba al máximo, en los momentos en los que el equipo lo necesitaba, desbordaba alegría cuando el equipo se iba para arriba. Estoy convencido de que este sábado no nos van a fallar».

López Pinedo, la clave

Una de las claves para España estará en el papel de Dani López Pinedo, providencial durante este Europeo, como lo estuvo ante Italia con sus 14 paradas. A sus 38 años quiere amargarle la vida a los Jaksic, Cuk, Mandic y Prlainovic, auténticos cañoneros de una Serbia que vive un idilio permanente con el gol. «Somos un grupo bastante tranquilo. Creo que nos merecemos disfrutar de este momento. Debemos hacer lo que hemos hecho durante todo el Europeo. Hay que imponer nuestro sistema de juego y ser fieles a lo que hemos hecho», asegura el portero de la selección española. López Pinedo firma ganar aunque sea como el jueves, con un gol no concedido al rival. «Ha sido gol pero vale por todo lo que nos han quitado antes», reconocía tras eliminar a Italia. Ahora toca Serbia.