Bádminton Carolina Marín sufre rotura de ligamento cruzado La jugadora española sufrió la lesión en la final del Másters de Indonesia

S.D.

Actualizado: 28/01/2019 16:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los peores presagios se han confirmado. Carolina Marín sufre una rotura del ligamento cruzado en la rodilla derecha. La jugadora española concluyó su periplo por tierras asiáticas con una lesión en la rodilla y una sesión de llanto desgarrador por no poder completar una final que estaba en el camino de ganar. Después de disputar los torneos de China (que se adjudicó), India y Malasia, la onubense regresó a España para ser sometida a una inspección médica para determinar el alcance de su lesión, que se ha corroborado hoy.

Antes de tomar el avión que la transportaría a España, la jugadora dejó este mensaje para sus seguidores y para el público de Indonesia, un país de 265 millones de habitantes donde el bádminton es religión, al igual que en todo el sureste asiático. «Sometimes happens things like this... Thanks for all your messages! I love you, Indonesia (A veces pasan cosas como esta... Gracias por vuestros mensajes! Os quiero, Indonesia)», comunicó.

Entusiasmo

Un día antes del fatídico momento en el que sufrió la lesión que la tendrá apartada de las pistas varios meses, Carolina se había mostrado entusiasta en las redes sociales para afrontar la final del Masters de Indonesia ante la india Saina Nehwal, subcampeona del mundo y bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. «¡La final está aquí! Ganemos juntos mañana».

La final en Yakarta empezó inclinada del lado de Carolina Marín, quien vencía por 9-2 a Saina Nehwal con cierta claridad. Pero apenas pudo estar unos minutos en la pista, ya que la onubense se tuvo que retirar por una lesión en la rodilla derecha.

Fue un mal apoyo de la española al intentar un rectificado (golpe girando el cuerpo hacia atrás para alcanzar alto el volante), cayó sobre la rodilla y ya se levantó con dificultad después de un tiempo en el suelo, atendida por las asistencias.

La española trató de continuar en la final que tenía encarrillada pero solo aguantó unos minutos más en la cancha. Con 10-4 en el marcador, se dejó caer sobre el suelo y se retiró del partido. Lo hizo en un baño de lágrimas, más dolorida por tener que abandonar una final que seguramente por el daño físico. Llanto inconsolable de la andaluza, que ya no regresó a la pista y le dio el título a la jugadora india.

Carolina Marín, vigente campeona olímpica, mundial y europea de la disciplina, es un icono deportivo y publicitario en Asia, donde el bádminton es el deporte nacional en países como Indonesia y Malasia. Y muy popular en India y China.