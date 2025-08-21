Esperando a Morante y sin ningún Tapaboca... embistió un bravísimo Luque

Llegaba Daniel Luque Llegaba Daniel Luque por la vía de la sustitución para ocupar el lugar del irreemplazable Morante y lo hizo para dictar una rotunda lección. Máxima su capacidad para exprimir un lote que apenas transmitía. No salió ningún Tapaboca en la corrida ... del Puerto de San Lorenzo. La noticia del indulto en Bilbao al de La Quinta inundó los móviles mientras saltaban al ruedo andaluz los animales del campo charro, tan mansos y justos de poder; eso sí, noblotes y algunos con clase en la embestida. Pero sosainas en conjunto.

Bondad de convento traía el quinto. La chispa que le faltaba a Cantina la puso Luque, al que solo le faltó morder los pitones. A milímetros se fajó con el toro, enrabietado y desafiándolo para elevar el nivel de la desaborida tarde, interminable de nuevo, con tres horas al precio de dos... Si Cantina estaba vacío del vino de la casta, ya lo echaba el de Gerena con su arrimón cabal. Juan Ortega había catado su nobleza en un sabroso quite por chicuelinas, lo más bello de un capítulo en el que se desmonteró Contreras. Con una despaciosa trinchera descorchó a Cantina en la faena, dándole celo y corrigiendo ese tornillazo. Luque, en maestro. Y con listeza para apostar por las distancias cortas, el camino para darle fiesta a la nobleza y calar en los tendidos –con el 'No hay billetes' colgado, pese a la baja de Morante, y con el eco del gran trabajo de Lances de Futuro durante todo el año–.

Imponente la actitud de Luque, montado encima, a gorrazos, con una seguridad aplastante. ¡Qué tío! Sonaba Gallito y el sevillano se crecía ante Cantina, con escenas mirando al graderío. Fervor absoluto en el público, que buscaba ya los pañuelos antes de que cuadrase al toro. Soberano el puñetazo, mientras Cantina se marchaba a su querencia en busca de la muerte. Una oreja estaba cantada, pero le pidieron las dos y el presidente las concedió como recompensa a esa sabia entrega, a su conocimiento del toro, de los terrenos y de toda la lidia.

Noticia Relacionada Borja Jiménez y La Quinta hacen historia con el primer indulto en Bilbao ABC El sevillano y Tapabocas protagonizan una inolvidable corrida en Vista Alegre

Porque había sido Daniel quien tuvo que poner orden en la del manso primero, que le correspondía a Talavante. Con un sobrero del hierro titular se las vio, pero sin quererlo ver, desconfiado. Periférico y acelerado andaría con el cuarto, que tuvo opciones, desaprovechadas por el extremeño. Muy irregular la temporada de una figura capaz de ponerse el mundo por montera. Cuando él quiera...

Feria de Málaga Coso de la Malagueta. Miércoles, 20 de agosto de 2025. Cartel de 'No hay billetes' en tarde de mucho viento. Toros de Puerto de San Lorenzo (incluido 1º bis), faltos de poder, mansos y noblotes en general; más aparentes 3º, 4º y 5º.

Miércoles, 20 de agosto de 2025. Cartel de 'No hay billetes' en tarde de mucho viento. Toros de Puerto de San Lorenzo (incluido 1º bis), faltos de poder, mansos y noblotes en general; más aparentes 3º, 4º y 5º. Alejandro Talavante, de nazareno y oro: pinchazo y estocada delantera (silencio); pinchazo y media tendida (saludos tras aviso)

de nazareno y oro: pinchazo y estocada delantera (silencio); pinchazo y media tendida (saludos tras aviso) Daniel Luque, de verde esperanza y oro: estocada (oreja tras aviso); estocada con derrame (dos orejas tras aviso)

de verde esperanza y oro: estocada (oreja tras aviso); estocada con derrame (dos orejas tras aviso) Juan Ortega, de de verde manzana y oro: estocada (oreja); tres pinchazos y estocada (silencio).

La música que le racanearon, con cero sensibilidad, a Juan Ortega sí había sonado para Alejandro. Sin embargo, fue el de Triana el que tocó las notas más lentificadas con un enclasado tercero. Le costó coger el sitio, pero cuando lo halló fue pura melodía, una delicatessen, y paseó una oreja con sabor. Después, se alargaría sin necesidad en el sexto, con la gente ya cansada. Tres horas tres de festejo, en el que el primer golpe lo había dado Luque frente al segundo: extraordinarios los remates con el capote a una mano. Consciente de que a Cartuchero no le acompañaba la bala de fuerza, lo cuidó en el peto antes de un quite por tafalleras de Ortega que no pareció el más propicio en medio de aquel vendaval. Incomodó mucho Eolo, que sorprendió a Luque cuando cambiaba a la diestra. ¿Quién iba a dominar las telas así? Pues el de Gerena se impuso a los elementos y sacó zurdazos meritísimos en una torera faena, premiada con un trofeo. Por la puerta grande se marchó a la espera del Genio de La Puebla.