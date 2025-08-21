Suscríbete a
Esperando a Morante y sin ningún Tapaboca... embistió un bravísimo Luque

Con mucha más raza que la corrida del Puerto, arranca tres orejas y sale a hombros; trofeo de melódico sabor para Ortega, al que le racanearon la música que sí sonó para un desafinado Talavante

Daniel Luque sale a hombros
Rosario Pérez

Málaga

Llegaba Daniel Luque Llegaba Daniel Luque por la vía de la sustitución para ocupar el lugar del irreemplazable Morante y lo hizo para dictar una rotunda lección. Máxima su capacidad para exprimir un lote que apenas transmitía. No salió ningún Tapaboca en la corrida ... del Puerto de San Lorenzo. La noticia del indulto en Bilbao al de La Quinta inundó los móviles mientras saltaban al ruedo andaluz los animales del campo charro, tan mansos y justos de poder; eso sí, noblotes y algunos con clase en la embestida. Pero sosainas en conjunto.

