Suscríbete a
ABC Cultural

Telemadrid entrega sus premios, con la ausencia de Morante tras su retirada, «el adiós que la tauromaquia jamás sabrá decir»

La Infanta Elena presiden una entrega en la que también se reconoció a Victoriano del Río y Fernando Robleño

Catarata de emociones por la retirada del gran exponente del arte de torear: «Tendrán que pasar cien años para que salga otro Morante»

Entrega de premios
Entrega de premios TELEMADRID
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El compromiso de Telemadrid con la tauromaquia ha alcanzado esta temporada unos niveles extraordinarios, al retransmitir todo San Isidro, la Copa Chenel, novilladas del Circuito de Madrid, y la Corrida de la Hispanidad del domingo, una tarde que pasará a la historia de ... la Fiesta, con datos de audiencia que mostraban que a los madrileños no le han saturado los toros, sino al contrario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app