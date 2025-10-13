Catarata de emociones por la retirada del gran exponente del arte de torear: «Tendrán que pasar cien años para que salga otro Morante»

Si alguien conoce a Morante de la Puebla es Curro Vázquez. De torero a torero. De torería a torería. De clasicismo a clasicismo. Al maestro madrileño le convenció el sevillano para torear, ¡a sus 74 años!, un festival pro monumento a Antoñete en Las Ventas. « ... Era una locura, pero tenía que hacerlo y me he preparado para ello». Curro enamoró a la afición, desempolvó nostalgias de esa naturalidad imperecedera, de ese empaque de otro tiempo, y cortó dos orejas a su novillo de Garcigrande.

Fue Morante el que se lo propuso, «con mucho cariño, porque con mucho cariño me han arropado todos los toreros», y allá que fue para homenajear al torero del mechón blanco y el pitillo negro. «Se lo debemos a Morante, que ha hecho cosas buenísimas por la tauromaquia, tan pendiente de cada detalle». Lo que no se esperaba Vázquez era que el de La Puebla del Río se fuese a cortar la coleta en este domingo de histórico doblete: «No lo sabía; cuando ocurrió todo lo que ocurrió, pensé que a lo mejor podría haberlo preparado... El homenaje a Antoñete, Madrid, el toro blanco... Fue entrañable, me emocionó mucho y me alegré mucho. Porque estaba tan entregado, tan expuesto, con tanta pasión, que este año, a un torero que no le cogían, le han cogido mucho los toros, ayer mismo con esa cogida tan fea». Lo define como «el torero más completo y con más pasión por la tauromaquia, un torero grandioso que se ha preocupado por la tauromaquia y ha atraído a muchos jóvenes». Y cuenta que desde novillero «ya se le veía su clase y ha ido crecido, arriesgando mucho, con pureza». Como torero dice que «no sabe si se toma un descanso o se retira». Para setenciar: «Saldrán otros toreros; para que salga otro Morante tendrán que pasar cien años».

Quién sabe si volverá o no, ni los suyos lo saben; quizá ni el propio Morante lo sepa. ¿Algún festival? Festivales le han llovido a Curro Vázquez d España y América. Tajante su respuesta: no. «Eso es una locura, yo no le doy otro berrinche a mi familia, yo no asusto más a los míos».

La nostalgia se ha adueñado de Sevilla, donde Morante es columna vertebral de cada temporada. Ramón Valencia, empresario de la Maestranza, señaló: «Ha sido una sorpresa, aunque conociéndolo, no era imprevisible. Ayer los astros se alinearon, creo que ni él tendría pensado lo que hacer, cortó las dos orejas y le salió del corazón. Pero no se ha cortado la coleta, se la ha quitado, hay una doble lectura. Pensó como los grandes artistas que tienen momentos de inspiración, como el pintor que con dos trazos le sale un cuadro magnífico. Yo lo que espero que se recupere pronto de su estado de ánimo y lo podamos volver a ver».

Quedan sus dos discípulos, Ortega y Aguado. Pablo Aguado comentó que «se va el foco que ha alumbrado a todos los toreros de mi generación. Se marcha un referente, un ejemplo y mi ilusión cada vez que me veía anunciado con él. Morante nos lega una tauromaquia mejor que la que él se encontró».

«Una tristeza tremenda» invadió a Juan Ortega. «Los primeros recuerdos que tengo de toros son hacia el año dos mil. Me crié con esa generación de toreros, me crié viendo torear a Morante. Siempre le estaré agradecido por lo que me ha hecho crecer como torero y por todo lo que me ha ayudado a lo largo de mi vida. Pero por encima de todo le tengo que dar las gracias por haberle entregado su vida al Toreo». Sorprendido por la noticia estaba aún su apoderado, el empresario José María Garzón: «Ayer pude disfrutar de Morante en Madrid. Se marcha un torero inconmensurable. Dios quiere que sea unaun hasta luego y no un hasta siempre. Le agradezco muchísimo todo lo que ha aportado a la tauromaquia».

Dávila Miura asegura que «lo de Morante es la auténtica importancia de lo que es ser figura y pasar a ser un torero histórico. En un momento donde vivimos mucho interés por parte de mucha gente por acercarse al toreo, de muchísimos jóvenes, la tarde ayer y toda su trayectoria ratifica lo importante que es la fiesta para España. Y por otro lado lo merecido que tiene José Antonio el paso que ha dado, con la forma y la categoría que lo ha dado, y el descanso de alguien que ha conseguido lo más difícil, que como digo, es pasar a la historia. Todos los aficionados lo echaremos de menos».

«Estoy como si algo se hubiese muerto en mí», sentencia Rafa Serna. «Deja un vacío tremendo que nadie puede llenar en todos los que hemos querido ser toreros y en todos los buenos aficionados. Es un honor, un orgullo el legado que deja y lo que ha engrandecido la Fiesta, por lo que le estaremos enormente agradecidos».

No se habla hoy de otra cosa en Sevilla que de Morante. Porque Morante es Sevilla y Sevilla es Morante. Rafael, de Los del Río, comenta que «es un fuera de serie. Es la gloria bendita, y le ha pasado igual que le pasó a Curro. La historia se ha repetido, Romero fue tras ver la voltereta al cigarrero en La Algaba y él tras sufrirla en Madrid. Ahí yo creo que lo decidió. Nosotros que hemos vivido tanto con Romero no podíamos imaginar que llegase de La Puebla un torero como él, y ha sido enorme. Yo le compuse una sevillana a Morante que dice: se acuerda del Faraón, de Pepe Luis Vázquez, del niño sabio de Camas, de Juan Belmonte Belmonte y Gitanillo de Triana».