Catarata de emociones por la retirada del gran exponente del arte de torear: «Tendrán que pasar cien años para que salga otro Morante»

Curro Vázquez, que compartió paseíllo con el sevillano en el festival y cruzó seis horas antes la misma Puerta Grande, habla de la histórica jornada. Hablamos con Justo Hernández, ganadero del último toro que mató Morante, y los toreros Juan Ortega, Pablo Aguado, Dávila Miura...

Ramón Valencia. «Pero no se ha cortado la coleta, se la ha quitado, hay una doble lectura»

Morante, tremendamente emocionado tras arrancarse el añadido
Morante, tremendamente emocionado tras arrancarse el añadido Tania Sieira

Rosario Pérez y José Manuel Peña

Madrid

Si alguien conoce a Morante de la Puebla es Curro Vázquez. De torero a torero. De torería a torería. De clasicismo a clasicismo. Al maestro madrileño le convenció el sevillano para torear, ¡a sus 74 años!, un festival pro monumento a Antoñete en Las Ventas. « ... Era una locura, pero tenía que hacerlo y me he preparado para ello». Curro enamoró a la afición, desempolvó nostalgias de esa naturalidad imperecedera, de ese empaque de otro tiempo, y cortó dos orejas a su novillo de Garcigrande.

