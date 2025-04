Miguel Martín: «Nadie en política echa la pata tan 'palante' en los toros como Isabel Díaz Ayuso»

Torero de vocación y uno de los subalternos de más categoría, Miguel Martín ocupa desde el 4 de febrero un despacho en la Moncloa del toreo como director gerente del Centro de Asuntos Taurinos tras el adiós de Miguel Abellán. No sorprende que la Comunidad ... de Madrid haya elegido a uno de los hombres de plata en los que depositó su confianza una figura como José Tomás para ir en sus filas en sus últimos paseíllos. Como al de Galapagar, no le gustan mucho las entrevistas: esta es la primera que concede. Martín, que conoció la Puerta Grande en su etapa de matador, ha venido a «gestionar con sensatez» en un tiempo en el que Las Ventas aborda sus monumentales obras –el objetivo es que estén finalizadas para el centenario, en 2031, de este edificio BIC– y en el que está dispuesto a escuchar a todos los estamentos taurinos. No oculta su máximo sueño: «Recuperar el Batán».

—¿Qué siente un torero al ocupar un despacho en Las Ventas?

—Es muy ilusionante. Cuando empezaba como torero, jamás imaginé estar aquí. He venido muchas veces en la época de los Lozano a pedir oportunidades, y ahora verme aquí es una ilusión grandísima, pero también una responsabilidad enorme.

—Le habrán gastado ya la broma de Belmonte y su banderillero que llega a gobernador civil «degenerando»...

—(Risas). No, de momento no, pero ya vendrán, ya vendrán... Esto me ha llegado sin esperarlo; no lo buscaba. Me motiva sacar adelante los proyectos que tenemos en mente, como las obras, o aportar un granito de arena a este mundo que tanto amamos.

—Algunos piensan que su nombramiento es de transición. ¿Está de paso o ha venido para quedarse?

—Estoy muy agradecido, sobre todo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por haber contado conmigo y confiar en mí. Estaré aquí hasta que la Comunidad de Madrid quiera, hasta que el PP quiera. Mi compromiso con la tauromaquia, mi vida, es total.

—¿Cómo es su relación con Miguel Abellán, su predecesor?

—Lo conozco desde hace 25 años y siempre ha sido buena. Él entró hace cinco años y yo también, pero en otra faceta, como coordinador de las escuelas; en mi caso, contratado por la empresa.

—Hablando en plata: ¿ha cobrado usted comisiones?

—Mire, apenas lleno tres meses en un cargo público y nunca he cobrado ninguna comisión.

—El tema candente son las obras en Las Ventas. ¿Cómo van y qué mejoras verá el ojo del aficionado este mayo?

—Es un proyecto ambicioso y necesario. Ahora se está licitando el proyecto básico de ejecución hasta el 9 de mayo, y luego habrá once meses para desarrollarlo. Si todo va bien, las obras empezarán en noviembre de 2026. Ya en los próximos festejos los aficionados notarán mejoras como los vomitorios de los tendidos altos, el granito, peldaños nuevos, la enfermería, la capilla, el tejado del museo... La gran obra estructural llegará a partir de 2026.

—¿Se corre peligro en el tendido?

—No, no. Hay informes que lo garantizan. Pero la plaza es casi centenaria y necesita mantenimiento.

—¿Cómo se compaginará la temporada taurina con la gran reforma?

—Quiero dejar claro que nunca se ha planteado cerrar la plaza: sería un mensaje terrible. Las obras, que durarán 60 meses, se compatibilizarán con la temporada. San Isidro, la feria de Otoño y los festejos semanales entre mayo y octubre están garantizados, aunque perderemos los de marzo y abril.

—¿Se han planteado llegar a un acuerdo con el Palacio Vistalegre durante esos dos meses sin toros?

—De momento, no se ha valorado, pero tenemos la Copa Chenel, que cubre ese período. La Comunidad de Madrid tiene muchos sitios para dar toros; siempre se pueden estudiar opciones.

Miguel Martín Guillermo Navarro

—¿La Comunidad cree en Madrid como plaza de temporada?

—Sí, totalmente. Madrid es y seguirá siendo plaza de temporada. Somos referentes mundiales, y eso lo tenemos muy presente. Se perderán marzo y abril desde el año 27 porque es necesario para las obras, pero, insisto, Madrid nunca puede dejar de ser plaza de temporada.

—¿De qué inversión hablamos para la gran reforma?

—De 40 millones de euros, aunque desde 2022 se han invertido 2,2 millones para mejoras.

—También son muchos los millones inyectados a las arcas públicas.

—Por supuesto. Y solamente en San Isidro se generan más de 70 millones en hostelería, comercio y turismo. La Comunidad tiene claro que Las Ventas es, y tiene que ser, la mejor plaza del mundo.

—A lo largo de su trayectoria en los ruedos, han pasado muchos políticos por la piel de toro. ¿Quién le parece el más comprometido con la Fiesta?

—Los ha habido buenos, pero en política nadie ha echado la pata tan p'alante en los toros como Isabel Díaz Ayuso: su compromiso y su apoyo es total.

—Si es casi un milagro poner de acuerdo con una muleta a la afición, ¿lo ve posible desde este sillón?

—Poner a todos de acuerdo es imposible, no solo en el toreo, sino en la vida. Mi objetivo no es contentar a todos. Yo he venido aquí a gestionar, a tomar decisiones pensando en el bien general de la tauromaquia, no en gustar a unos u otros. Tampoco busco polémicas.

—¿Cuáles son los retos diarios a los que se enfrenta?

—Gestionar las obras, la documentación, la Copa Chenel, el certamen Kilómetro Cero o los circuitos de novilladas, proyectos como la marca de calidad para ganaderías, respaldadas por la Comunidad de Madrid. Hay mucho por hacer, y me enorgullece trabajar desde la base, como el Kilómetro Cero, que apoya a los noveles y a nuestras ganaderías.

—Una de las grandes asignaturas pendientes es recuperar la Venta del Batán, pero nadie le pone el cascabel al gato. ¿Lo ve factible usted?

—Es mi gran sueño, la niña de mis ojos. Quiero recuperar el Batán como un parque temático del toro de lidia: con la escuela, con las exposiciones de las corridas, con un restaurante... En definitiva, un lugar donde abuelos y nietos, donde toda la familia, respiren tauromaquia. Si lo logro, y aseguro que voy a luchar por ello, me daré por satisfecho de mi etapa en el Centro.

—La Copa Chenel ha sido una de las mayores apuestas, aunque a veces chirrian los criterios de selección de los cosos y los de puntuación del jurado. ¿Cómo se hacen?

—Las plazas se eligen por un pliego objetivo, donde los ayuntamientos y empresarios pujan, aunque no pueden dar más de siete festejos. Gana el que más dinero aporta, pero todo se reinvierte en la tauromaquia. Los criterios de puntuación los pone la Fundación del Toro de Lidia, que hace una gran labor. Como aficionado, yo también pienso que quizá habría que afinarlos, porque, por ejemplo, penalizar por un aviso no me parece justo, como ocurrió en el caso de Borja Jiménez. Queremos mejorar, y cada año analizamos qué se puede ajustar. De todos modos, el mayor premio es torear en Madrid.

—Con un triunfo en la catedral, antes un torero daba la vuelta a España. ¿Por qué ahora valen menos las orejas?

—Antes, una oreja en Madrid te abría puertas en toda España. Ahora, no sé por qué, dos orejas no siempre garantizan contratos. Es algo que duele como profesional y como aficionado. Creo que la prensa también tiene que dar un toque de atención.

—Ha pasado incluso en Madrid, casos de Fermando Adrián o Jarocho.

—Yo no he formado parte de las negociaciones y no sé qué habrá pasado entre las partes implicadas, pero mi opinión es que ambos tendrían que estar anunciados.

—Plaza 1 ha cogido el pulso a los tendidos, cada vez con más gente joven. ¿Preocupa más captar a la juventud que mantener al veterano?

—Aquí se cuida a ambos. Los veteranos son la base, y los jóvenes, el futuro. Es una gran noticia que el número de abonados de San Isidro siga creciendo, con 17.536 este año, y con entradas fantásticas desde el primer festejo de la temporada, con casi catorce mil espectadores. ¿En qué otro espectáculo hay tantas miles de personas un domingo por la tarde? En la feria se esperan otra vez extraordinarias entradas.

—¿Está a favor de la liberalización de precios?

—Sí. Gracias a eso, el abonado, que es siempre prioritario, sale beneficiado. Y así se ha conseguido gracias al pliego de condiciones de Las Ventas.

—Uno de sus cometidos es velar por su cumplimiento. ¿Todo en orden?

—Llevo poco tiempo, pero sí, todo está bien.

—¿Habrá festejos cada domingo del verano?

—Habrá festejos semanales, tal y como indica el pliego, que no exige un día concreto. La fórmula de los jueves ha funcionado.

—¿Qué papel juega el Consejo Taurino más allá de aprobar carteles?

—Antes de la pandemia, había consejos extraordinarios que queremos recuperar. Nuestra idea es que sus 18 miembros participen más: representándonos en actos, proponiendo ideas o implicándose en temas como las obras o el turismo ganadero. Su voz debe tener más peso.

—¿Cómo ve lo de las copas y la discoteca en Las Ventas?

—Es imprescindible atraer a la juventud y me parece una buena fórmula, siempre que la liturgia taurina se respete. Lo que tengo claro es que, si hay un torero en la enfermería, no puede sonar la música en los pasillos. Lo primero son el rito y el respeto.

—¿Dan cornadas los despachos?

—Sí, la vida, en general, da cornadas, pero hay que sobreponerse, estar preparado para lo bueno y para lo malo. He venido a gestionar con sensatez.