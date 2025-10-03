Ray Bradbury, 60 años de cuentos del gran maestro de la maravilla y la ciencia ficción

Ray Bradbury tenía 22 años cuando se sentó una tarde a escribir bajo el recuerdo de una amiga suya de la infancia que había muerto ahogada. Estábamos en el caluroso verano de 1942, y la II Guerra Mundial entraba en su momento más cruento. El joven escritor seguía buscando lo que se llama 'voz propia', cuando de pronto tecleó fin en su máquina de escribir y su cuerpo empezó a temblar. «Tenía lágrimas cayéndome de la nariz y el pelo de la nuca erizado. ¡Por fin había escrito un cuento realmente bueno!», explica en su ensayo 'Zen en el arte de escribir'.

Así comenzaba la carrera de un escritor que a la postre se convertiría en uno de los cuentistas más singulares del siglo XX y una pluma imprescindible de la ciencia ficción y los mundos fantásticos. La editorial Páginas de Espuma continúa con su empeño de antologar a los grandes clásicos del relato con «Ray Bradbury. Cuentos», la mayor y más completa antología del autor de 'Fahrenheit 451', con un centenar de cuentos desde sus inicios en 1943, cuando era un muchacho imberbe de 19 años, hasta sus últimos esfuerzos narrativos en 2009, cuando tenía 89 años y ya era más que una leyenda. «Si reunir los cuentos completos de Chejov es una catedral absoluta, ahora esta colección de Bradbury no le va a la zaga y lo vuelve situar en el olimpo de los grandes autores de relatos de la historia», afirma Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma.

El volumen, de 1.344 páginas, ha sido coordinado por Paul Viejo y cuenta con nuevas traducciones de Ce Santiago. Por primera vez, un único traductor se ha atrevido con una extensa colección de relatos que incluyen obras maestras como los cuentos que integraron 'Crónicas marcianas', con una veintena que podrían considerarse inéditos en castellano ya que son poco conocidos o editados en publicaciones muy dispersas. «La idea de la selección era reunir todas las épocas, recuperar los imprescindibles, presentar obras más desconocidas, pero de igual calidad, y demostrar que Bradbury se atrevió con todos los géneros, no sólo con la ciencia ficción», asegura Viejo.

De esta forma, nos encontramos con cuentos como 'Ylla', de 'Crónicas marcianas', en una versión corregida por Bradbury en 1999; 'El sonido del trueno', maravilla canónica del género de viajes en el tiempo y sus consecuencias, que apareció en 'Las manzanas doradas del sol'; 'La casa', una paranoia sobre un domicilio automatizado 50 años antes de que se hablase de domótica y que formo parte de 'El hombre ilustrado'; 'En una noche de verano', recuento nostálgico de la infancia del autor en Waukegan, Illinois. «Bradbury tenía el don de la simplicidad, pero siempre con una sensibilidad poética que era capaz de evocar universos enteros en cada palabra. Una colección como ésta hacía falta para resituar el valor universal de un autor que a veces se le encasilla demasiado rápido», afirma la escritora Laura Fernández, que firma el prólogo del libro.

Un autor para lectores de 8 a 118 años

La figura de Bradbury merece siempre nuevas lecturas y esta antología, que está ordenada cronológicamente, permite ver la evolución de un autor que nunca perdió su asombro infantil frente a un mundo caótico, desordenado e impenetrable que él supo dotar de una poesía imposible de ver a simple vista. «Bradbury siempre decía que era una rareza de feria, un hombre con un niño dentro que lo recuerda todo, y es una definición perfecta. Él fue el primero que demostró que se podía hablar del futuro con nostalgia. Antes que él, no existían cohetes que no funcionaban o futuros que salían mal», asegura el escritor Rodrigo Fresan, que no quiso perderse la presentación del libro.

A lo largo de su carrera, se calcula que Bradbury publicó cerca de 600 cuentos entre reescrituras y originales. En realidad, historias únicas serían unas 450. La idea de publicarlas todas sería inabarcable. Páginas de Espuma recupera en torno a las 110 y lo hace en un cuidado volumen que sobre todo recupera sus años dorados, los que van de 1950 a los 70. «Bradbury siempre dijo que era un escritor infantil sin ningún complejo, porque sus historias siempre se escriben desde ese asombro y esa maravilla. Da igual que sean historias terroríficas, su punto de vista siempre es el del niño y en eso es claramente el padre de Stephen King, 'Stranger Things' y centenares de autores de género', subraya Fresán.

Noticia Relacionada 'Cuentos', de Ray Bradbury: hasta el infinito y más allá Rodrigo Fresán Páginas de Espuma reúne la edición más completa en cualquier idioma con la narrativa breve del maestro de la ciencia ficción. El autor de 'Crónicas marcianas' sigue vigente e iluminador

En cierto sentido, Bradbury sería lo contrario a Philip K. Dick. El autor de 'Crónicas marcianas' era un entusiasta, un niño perdido en sus propias historias y disfrutando del miedo, la confusión, el amor, la alegría, la emoción que le generaban. Dick era un escritor atormentado y triste que sufría todavía más dentro de sus historias y por ello sus historias son más esquizofrénicas y paranoicas. «Alguien le dijo al leer sus historias que debería tomar LSD para que se le ocurrieran mil ideas. Bradbury le contestó que ya tenía mil ideas, ese no era el problema. El problema era quedarse con una y trabajar en ella», recordó Fresán, que asegura que a los ocho años discutía 'Crónicas marcianas' con sus compañeros en el patio. Ray Bradbury, uno de esos raros autores de lectores de 8 a 108 años.