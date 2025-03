Queen ultima la venta de su catálogo musical a Sony por 1.000 millones de dólares

Meses después de hacerse con la mitad del catálogo de Michael Jackson, Sony Music ultima otro jaque mate al mercado de los derechos musicales: según apuntan este jueves medios como 'Financial Times' y 'Bloomberg', la compañía japonesa estaría a punto de ultimar la comprar el catálogo musical completo de Queen. Según 'Bloomberg', la operación alcanzaría los 1.000 millones de dólares, el doble de lo que la misma compañía pagó por el catálogo completo de Bruce Springsteen.

Queen, uno de los grupos con mayor tirón comercial en la historia de la música, ha vendido más dede 300 millones de discos en todo el mundo. 'Bohemian Rhapsody',su himno bandera, se encuentra entre las canciones de rock más reproducidas de los últimos años. Brian May, Roger Taylor, John Deacon y los herederos de Freddie Mercury son accionistas en partes iguales en Queen Productions, una firma con ingresos superiores a 50 millones de dólares, según los últimos registros de finales de 2022.

Para llevar a cabo la operación, que incluye también el merchandising de la banda británica e ingresos derivados de la película biográfica 'Bohemian Rhapsody', Sony Music estaría trabajando con otro inversor, como ya hizo cuando hizo tándem con la casa de inversiones Eldridge Industries para adquirirse el catálogo de Springtseen.

A principios de año ya trascendió que Queen negociaba por unos 1.200 millones de dólares la venta de sus activos musicales, incluida música grabada, publicaciones y flujo de ingresos complementarios, con Universal y Sony Music. Con Universal fuera de la ecuación por lo astronómico de las cifras, Sony Music está a paso de convertir a los autores de 'Don't Stop Me Now' y 'We Will Rock You' en la banda más valorada y mejor pagada de la historia de la música.

Los derechos musicales, que generan un flujo constante de ingresos basado en las ventas de discos y los ingresos por streaming, se han convertido en una clase de activo popular en los últimos años. Según 'Billboard', Queen genera alrededor de 45 millones de dólares al año en ingresos por derechos de autor.