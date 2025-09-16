Suscríbete a
Identifican 50 años después el cuerpo del pianista brasileño Tenorio Junior, desaparecido en Argentina en 1976

Fernando Trueba dedicó una película de animación al misterio que rodeaba la muerte del músico, colaborador de Vinicius de Moraes y considerado «un genio»

Fernando Trueba: al rescate del genio del jazz que la dictadura argentina hizo desaparecer

El pianista Tenorio Junior
El pianista Tenorio Junior
Nacho Serrano

Nacho Serrano

La increíble historia del músico brasileño Francisco Tenorio Cerqueira Junior, a quien Fernando Trueba dedicó la película de animación 'Dispararon al pianista', ha tenido un merecido último giro de guion. El artista desapareció en la ciudad de Buenos Aires el 18 de ... marzo de 1976 y nunca más se supo de él, pero el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha anunciado que acaba de identificar su cuerpo.

