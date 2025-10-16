Comunicado urgente de Valeria Castro anunciando su retirada temporal tras lo ocurrido en 'Operación Triunfo': «Me han ido apagando poco a poco»

La cuarta gala de 'Operación Triunfo 2025' contó este lunes con dos invitados estelares. Dani Fernández y Valeria Castro se subieron al escenario del concurso, que se emite en Prime Video, para interpretar su popular tema '¿Y si lo hacemos?'. Sin ... embargo, lo que prometía ser una gran actuación se convirtió en fuente de comentarios en redes sociales.

El foco de las críticas fue Valeria Castro, quien sorprendió a los espectadores nada más comenzar la actuación por el estado de su voz al interpretar el tema. Y es que la cantante parecía estar sufriendo problemas vocales durante la canción y sentirse ahogada en ciertos momentos.

La actuación desató una avalancha de comentarios en redes sociales que se dividían entre quienes se mostraban preocupados por el estado vocal de la artista canaria, de 26 años, y quienes se burlaron de su actuación.

Frente a los ataques que recibió Valeria Castro, fueron muchos los compañeros de profesión que decidieron salier en defensa de la cantante. Entre ellos, el propio Dani Fernández, quien defendió en sus redes que «los artistas somos más que una actuación, una nota o un momento televisivo». También mostraron su apoyo a la artista canaria la banda Viva Suecia o el popular locutor de radio Tony Aguilar.

Desde entonces, las especulaciones sobre el estado de salud de Valeria Castro no han cesado. Sin embargo, no ha sido hasta este jueves cuando la cantante ha decidido pronunciarse a través de un comunicado en sus redes sociales, donde ha anunciado su retirada temporal de la música.

Comunicado de Valeria Castro: «El agotamiento y mi salud mental me han ido apagando»

Valeria Castro ha asegurado que «los últimos meses no han sido fáciles para mí» y, en «las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta». En este sentido, la cantante ha contado que «el agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco».

«Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente», ha escrito la artista canaria, en referencia, aunque no explícita, a su actuación el pasado lunes en 'Operación Triunfo'.

De esta forma, Valeria ha comunicado que, «después de reflexionar mucho y, aconsejada por expertos» se retirará de forma temporal de la música: «Me veo obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente; tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes a y mí misma hacerlo desde el estado y el lugar que se merece».

Este parón en su carrera afectará a los conciertos que la artista canaria tenía programados para este mes de octubre y noviembre. No obstante, todos ellos han sido reubicados entre diciembre y febrero, tal y como ha comunicado. En cuanto a la gira de Latinoamérica, ha informado, se hará en primavera.

«Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré», ha continuado Valeria, que ha querido dar las «gracias de todo corazón» a sus seguidores y compañeros «por la comprensión y el cariño que he recibido estos días».

Junto al texto, la artista canaria ha compartido un fragmento de una canción titulada 'Globo' donde dice sentirse «un juguete roto» y señala que «el cuerpo no puede con todo»: «Las cosas que me pasan siempre las sé nombrar primero en canciones, allá por febrero escribía esto, que hoy toma más sentido que nunca».