Rafa Val, cantante de Viva Suecia, habla sin tapujos sobre su cambio de discográfica a una multinacional: «Por lo menos en mi caso...»

Su nombre es uno de los más frecuentes en los carteles de los festivales en España. En una década de trayectoria, Viva Suecia se ha convertido en una de las bandas más populares del panorama musical español gracias a su capacidad para fusionar el indie y el rock con un toque melódico.

La banda murciana, compuesta por Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo, ha conseguido hacerse con el cariño del público con su música y, sobre todo, gracias a la popularidad que les ha dado su paso por distintos festivales de la geografía española. El último de ellos, el Sonorama Ribera, donde actuaron este jueves.

Después de estar bajo un sello discográfico independiente, Viva Suecia fichó en 2021 por Universal Music, una de las grandes discográficas del panorama musical a nivel mundial. Esto supuso un antes y después en su carrera como banda, al contar desde entonces con el apoyo de una gran multinacional.

Unos meses después de comenzar su andadura con Universal, Viva Suecia lanzó su cuarto album, 'El amor de la clase que sea', que cuenta con la colaboración de Luz Casal, Dani Fernández y Leiva. A lo largo de estos tres años, la banda ha girado por todo el país ganando cada vez más adeptos y convirtiéndose en uno de los referentes más importantes del indie rock nacional.​

El vocalista de la banda, Rafa Val ha participado en el podcast de YouTube 'Ultimo Acorde Talks', conducido por Dani Cabana. En su entrevista, el cantante pudo hablar de cuestiones como el próximo disco de Viva Suecia, el futuro de la banda o el importante cambio que supuso fichar por Universal Music.

Rafa Val habla sobre el cambio de discográfica de Viva Suecia

Val no se ha cortado a la hora de hablar sobre la dura época que atravesó Viva Suecia cuando se encontraba bajo los mandos del sello independiente Subterfuge. «Ya llevábamos muchos años en un pozo de mierda terrible, había muy mal rollo con muchísimas cosas», cuenta en el podcast.

La salida de la banda del sello musical se produjo en plena pandemia, tal y como relató el vocalista. «Era 2020, salíamos de Subterfuge y ahí apareció nuestro Antonio, nuestro mánager, que es un solete y nos echó un cable grandísimo», cuenta.

Fue unos meses después, en abril de 2021, cuando se materializó el inicio de la relación de Viva Suecia con Universal Music: «A día de hoy es nuestra casa». Desde entonces, la experiencia de la banda con la discográfica no puede ser más positiva.

«¿Sabes esa cosa que hay en los bajos fondos del indie de que las major son el demonio y las independientes...? No, tío, por lo menos en mi caso o hemos tenido la suerte de encontrar gente maravillosa en Universal», cuenta el vocalista, sobre la imagen negativa que se tiene, en ocasiones, sobre las grandes multinacionales.

En la entrevista, Val defiende a la discográfica: «Está a años luz el trato que tenemos en Universal con el que teníamos antes en Subterfuge». Su buena relación se debe, en parte, a que la multinacional no interfiere en el terreno musical: «Al contrario de lo que la gente piensa, nunca han dicho absolutamente nada, ninguna opinión musical, en plan 'cambia esto' o 'esto tiene que sonar más....'».

De esta forma, el vocalista de la banda murciana defiende que el resultado de todos sus temas es solo responsabilidad de la banda. «Amigos y amigas, lo que suena en nuestros discos es culpa de Viva Suecia, si no te gusta el disco de Viva Suecia es culpa de Viva Suecia», bromea.