Dani Fernández se abre como nunca y explica lo que pensó cuando hizo su versión de 'Supersubmarina': «Me van a dar por todos lados»

Dani Fernández se ha consolidado como una de las voces más destacadas del pop nacional. El manchego, con su presencia sobre el escenario y la sensibilidad que transmite a través de las letras de sus canciones, ha conseguido llenar estadios año tras año y labrarse así una trayectoria envidiable.

El cantante ganó popularidad en 2011, ya que era uno de los miembros del grupo español Auryn. En 2016, la 'boy band' anunció su separación y Dani Fernández comenzó una carrera en solitario.

Uno de sus discos más especiales es 'Entre las dudas y el azar'. En este álbum se incluye el tema 'Supersubmarina'. Y es que el artista ha reconocido ser un auténtico fan de la banda. Así lo ha confirmado en el podcast 'Último Acorde Talks', presentado por Dani Cabana. En el espacio se abre como nunca y explica lo que pensó cuando hizo esta canción.

Dani Fernández explica qué pensó cuando hizo su versión de 'Supersubmarina'

En 2022, 'Supersubmarina' de Dani Fernández vio la luz. La canción se convirtió en todo un éxito y ya acumula más de un millón de reproducciones en plataformas como YouTube.

Sin embargo, tuvo dudas de si lanzarla al mercado musical. En el podcast 'Último Acorde Talks' lo explica. «Se la enseño a Paco Salazar y le digo que quiero hacer esa canción, pero que me van a dar por todos lados. Una banda, que tiene un accidente, con la que encima yo no tengo contacto... Van a pensar que quién es este tío para hacer esto», se sincera.

Finalmente, el manchego tomó una decisión. «Llegó un momento en el que me armé de valor y dije: 'Amo esta música, esta banda... Quiero ser honesto y hacerle el homenaje que ha sido para mi vida'», recuerda. El artista asegura que la compañía también le apoyó.

En la entrevista cuenta, además, lo que ocurrió justo el día de antes de sacar el disco. «Se muere mi abuelo, que era mi persona favorita en el mundo. Entonces hago una firma de discos al día siguiente. Recibo un mensaje de Juanca y de Chino sin conocerles de nada. Me dieron la vida», se sincera.