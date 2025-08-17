Suscríbete a
De farra por Jerez con Los Delinqüentes: «Migue murió con solo 21 años, pero vivió diez vidas, como los genios»

Tras anunciar su regreso en 2026 y agotar las entradas del Movistar Arena en menos de tres días, viajamos a la localidad gaditana con El Canijo y El Ratón para recorrer las calles donde nació el trío y recordar a su «compadre»

El Ratón y El Canijo, en el patio de Damajuana, durante la visita de ABC a Jerez
El Ratón y El Canijo, en el patio de Damajuana, durante la visita de ABC a Jerez
Israel Viana

Israel Viana

Jerez de la Frontera

Octubre de 1998. Diego Pozo recuerda perfectamente la noche en que El Chusco, uno de esos «personajes bohemios de Jerez», siempre con la sonanta a cuestas cantando por fandangos y bulerías, entró en el pub Los Dos Deditos y le avisó de que en ... la calle había dos chicos muy jóvenes que querían conocerle. Era el descanso de su 'jam session' y salió. «Estaban sentados justo aquí –señala–, en este escalón, fumándose un canuto y con una guitarra que habían bautizado como 'La Venena' [risas]. ¡Flipé, porque tenían 15 y 16 años y se pusieron a tocar 'Pata Palo' y otros dos temas de Pata Negra!».

