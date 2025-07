El brillo de Teenage Fanclub, contra los fogonazos de James en las Noches del Botánico

Poco después de sonar los primeros acordes 'Home' y de que Raymond McGinley comenzará a cantar ese particular retrato del aislamiento emocional que es 'Tired Of Being Alone', con el sol todavía pegando fuerte en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid, un grupo de veteranos seguidores debatía sobre quién tendría que haber sido la banda principal de la jornada: «¡Es un crimen que hayan puesto a Teenage Fanclub de teloneros!», comentó uno de ellos, antes de entonar junto a la banda y a voz en grito el clásico 'About You'.

Suponemos que Liam Gallagher lo habría tenido claro: «Teenage Fanclub es la segunda mejor banda del mundo», dijo en 1997. La admiración que el socarrón cantante sentía por el grupo que esté miércoles abría la jornada de las Noches del Botánico era tal que, ese mismo año, los invitó a su estudio a escuchar la primera versión de 'Be Here Now' (Creation), el tercer álbum de Oasis. Los ahora reconciliados hermanos necesitaban contar con su aprobación antes de publicarlo, según reconocieron.

Sin embargo, ya sabemos que la influencia no llena recintos, como ayer pudimos confirmar una vez más. Cuando los de Glasgow salieron a escena a las 20.15 clavadas, la pista estaba llena de seguidores con canas y camisetas viejas de los Smiths, The Stones Roses y Elliot Smith, pero la grada se encontraba medio vacía. Debe ser que las reproducciones en internet, esa nueva vara de medirlo todo en la música, tampoco mienten: cerca de 200.000 al mes para Teenage Fanclub y 2,8 millones de James.

Noticia Relacionada Van Morrison: ni media sonrisa, pocas palabras y mucha magia Israel Viana El irlandés emocionó ayer en el primero de sus dos conciertos en las Noches del Botánico

En lo que a números se refiere, por lo tanto, no había batalla que librar entre estas dos grupos que, a finales de los 80 y principios de los 90, abrieron el camino que poco después recorrieron con éxito –y rentabilizaron mucho mejor– los Gallagher, Damon Albarn y compañía. Como suele ser costumbre, tampoco lo puso fácil el técnico de sonido, al que le costó casi un tercio de la actuación encontrar el volumen que merecía Teenage Fanclub para sacar brillo a esas melodías contagiosas que antaño influenciaron a Nirvana y Radiohead. Pero entonces sonó 'Alcoholiday'... y todo cambió.

Teenage Fanclub, durante la actuación Fernando González

Con el sol escondiéndose en el horizonte y un Norman Blake que sonreía sin parar a medida que la banda encadenaba un clásico tras otro, a veces incluso a carcajada limpia, como pensando «joder, cómo mola que podamos seguir haciendo esto» –interpretación de un seguidor cercano–, Teenage Fanclub fue contagiando su entusiasmo a una audiencia con cada vez más ganas de cantar. Con el recinto ya casi llenó, sonaron 'Metal Baby', 'What You Do To Me', 'I Don't Want Control Of You', 'It's A Bad World' y 'The Concept', que los asistentes acompañaron, una y otra vez, a grito de «¡Ooooooooh, yeeeeah!». Hasta que los de Glasgow pusieron el broche final, como suele ser habitual, con los guitarrazos de 'Everything Flows' y esa oda al paso del tiempo y la pérdida de certezas. Treinta y cinco años después, todo sigue igual.

James

Con el Real Jardín Botánico lleno del todo y el sonido ya perfectamente ajustado para el plato fuerte del día –según esa censurable costumbre de algunos eventos–, James salió a escena con un primer golpe de efecto que pilló por sorpresa a todos. El trompetista Andy Diagram apareció tocando la trompeta en la grada, acompañado de Tim Booth y Chloe Alper, que interpretaban entre el público los primeros versos de una versión más tranquila de 'Lose Control'. Fueron los primeros fuegos artificiales lanzados por esta banda de Manchester nacida para tocar en estadios, aunque nunca acabara de conseguirlo del todo.

James jugó a lo grande desde los primeros temas, con 'Way Over Your Head', '5-0' y 'Sound'. En esta última, el cantante de perilla se paseó por la barandilla de la primera fila ganándose al público, quitándole el gorro a un seguidor para ponérselo él mientras cantaba eso de «Ríete de la maravilla de todo esto / Ríe tan fuerte que frenes la caída». Anunció después 'Heads', esa crítica despiadada a las 'fakes news' y «todo lo que está pasando en Estados Unidos justo ahora», anunció el líder entre aplausos.

Hay en James una sobredosis de épica, un exceso emocional sobre el que no es fácil siempre mantener la atención. Una música que parece hecha para espacios mucho más grandes y que corresponde a una banda que, a principios de los 90, antes de que Oasis se hiciera con todo, iba a ser «the next big thing». Una formación que, con Booth al frente como 'frontman' capaz de manejar grandes audiencias, como demostró ayer con los 4.000 asistentes que agotaron las entradas en abril, pujó por convertirse en los nuevos U2 y, cierto es, a punto estuvo de conseguirlo.

Con dos baterías y nueve músicos sobre el escenario, los de Manchester apenas dieron una pequeña tregua con la ralentizada 'Shadow Of A Giant'. Fueron apenas cuatro minutos antes de iniciar un nuevo ascenso hacía la cumbre de las emociones con 'Moving On', 'Frustration', 'Stay', 'Star', 'Tomorrow' y 'Mother'. En esta última, Diagram apareció de nuevo entre la grada mientras interpretaba el solo final con su trompeta. Se pudo ver a una emocionada seguidores bailando junto él en otro de los momentos de la noche. Todas las canciones suenan como si fueran la última del concierto y el público lo agradece, aunque esa intensidad buscada y rebuscada deje de tener efecto en algunos momentos.

La apoteosis final dejó claro quién era la banda de la noche, a pesar de Liam Gallagher y los disgustados primeros tertulianos. Sonaron 'Out To Get You' y tres bises con los que James sabe que apuesta estaba ganada: la famosísima 'Getting Away With It', 'Laid' y ese himno generacional que es 'Sit Down'. Absolutamente toda la grada acabó de pie bailando, dando palmas y coreando como si fuera el último concierto de sus vidas. Objetivo conseguido.