Este es el horario del Mad Cool Festival 2019 The Cure, Bon Iver, The National y The Smashing Pumpkins encabezan el cartel de uno de los festivales de verano más importantes de España

ABC @abc_cultura Actualizado: 20/06/2019 19:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya puedes consultar los horarios y disposición por escenarios de la cuarta edición de Mad Cool Festival que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de julio de 2019. En breve, se harán públicos los horarios de la Welcome Party del 10 de julio.

Los grandes cabezas de cartel de esta edición son The Cure (sábado a las 23:30 en el escenario Mad Cool), Bon Iver (jueves a las 22:30 en el escenario Mad Cool), The National (viernes a las 22:00 en el escenario Mad Cool) y The Smashing Pumpkins (viernes a las 23:35 en el escenario Madrid te abraza)

Completan el cartel otras grandes bandas y artistas del panorama nacional e internacional como Vampire Weekend, The Chemical Brothers, Ms. Lauryn Hill, Disclosure, Iggy Pop, Noel Gallagher's High Flying Birds, Vetusta Morla, Empire Of The Sun, Eric Prydz, Vince Staples, The 1975, Robyn, Years & Years, Gossip, Marina, Sharon Van Etten, Wolfmother, Miles Kane, Greta Van Fleet, Jorja Smith, Bonobo o Jon Hopkins, entre otros.

El Mad Cool, uno de los festivales más importantes de España, contará con un total de seis escenarios: Mad Cool Stage, Madrid Te Abraza Stage, Comunidad de Madrid Stage, The Loop, Consequence Of Sound Stage y Mondo Sonoro Stage.

A continuación puedes consultar los horarios completos de Mad Cool 2019 día por día:

Jueves 11 de julio

Viernes 12 de julio

Sábado 13 de julio

Próximamente, la organización confirmará los horarios de la Welcome Party, que se celebra el miércoles 10 en el mismo recinto y contará con Rosalía y Bring Me The Horizon como cabezas de cartel.

Si quieres comprar entradas, todavía están disponibles los abonos para los tres días del festival de esta edición de julio de 2019, la entrada para cada uno de los días y las entradas para la Welcome Party a un precio reducido respecto al resto de días.