DCODE 2019: cartel, entradas y horarios del festival en Madrid El festival se celebra el 7 de septiembre en el campus de la Universidad Complutense de Madrid

Ya no queda nada para la celebración un año más del DCODE, uno de los festivales más conocidos del panorama indie patrio y que este año tendrá como cabezas de cartel a Two Door Cinema Club y a Amaral. Procedemos a mostrar toda la información sobre este evento madrileño que se celebra en la Universidad Complutense.

Para empezar, el festival se celebra el sábado 7 de septiembre en el recinto deportivo de Cantarranas en la Ciudad Universitaria. El DCODE, recordemos, son 17 horas de música sobre la pista de cesped natural en donde hay hasta tres escenarios que alternaran e integrara toda la oferta musical hasta las 5 de la madrugada.

El cartel está conformado por los siguientes grupos:

Two Door Cinema Club, Amaral, The Cardigans, EELS, Kaiser Chiefs, Miss Caffeina, Caravan Palace, Tom Odell, Viva Suecia, La Casa Azul, Gerry Cinnamon, Picture This, Yungblud, Fidlar, Full, St Woords, Anteros, Ley DJ, Carolina Durante, Gabriela Richardson y Miqui Brightside.

Y aquí están los horarios:

El coste de las entradas normales del festival es de 66 euros. Pero, además, existe la posibilidad de adquirir la entrada VIP, que «da acceso a la zona VIP, un espacio para sentarte y descansar donde habrá barras, baños, foodtrucks, sombras y una plataforma con vistas al recinto». El horario de la zona VIP es de las 15 h hasta las 05 h. Desde la apertura de puertas hasta las 15 h, se habilitará un carril prioritario en el acceso principal. A partir de las 15 h, los VIP entrarán por el acceso VIP. Además, con la entrada VIP podrás salir y entrar del recinto las veces que quieras. El coste de estas es de 132 euros. Puedes adquirir tu entrada en www.dcodefest.com, www.livenation.es y www.ticketmaster.es.

Y recordad, la apertura de puertas se llevará a cabo desde las 11:30 de la mañana. Y una cosa más: todas las dudas que tengan las pueden consultar en https://dcodefest.com/faqs.php.