Retrato de László Krasznahorkai, premio Nobel: humor, desmesura y frases infinitas

Es un hombre muy alto. Con sus largos cabellos grises y sus ojos claros, la perfecta imagen del hombre de letras centroeuropeo, del artista magiar, con su tanto de remoto y exótico

El escritor húngaro László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025

Retrato de Krasznahorkai AP
Andrés Ibáñez

El nombre es difícil de pronunciar, y hemos de recordar que en húngaro todas las palabras se acentúan en la primera sílaba y que la 'h' se aspira. Es un hombre muy alto. Con sus largos cabellos grises y sus ojos claros, la perfecta imagen ... del hombre de letras centroeuropeo, del artista magiar, con su tanto de remoto y exótico. Quizá la lectura de sus libros, a menudo desternillantes, debería habérnoslo hecho sospechar, pero es un hombre extremadamente cálido y accesible y está dotado de un gran sentido del humor. No exento de coquetería, en una sesión de fotos no ceja hasta lograr un retrato absolutamente memorable y rechaza cualquier imagen que no le parece a la altura. Creo que no conozco texto suyo que me guste más que su discurso de aceptación del premio Formentor del año pasado (¡la verdad es que el Formentor de las Letras se está convirtiendo en una especie de oráculo del Nobel!), un discurso de agradecimiento, realmente, en el que, en una enumeración perfectamente graduada e hipnótica, daba las gracias a una infinidad de personas, conocidas y anónimas, personajes de su barrio y de su ciudad, todo tipo de seres, entidades, animales, y finalmente, a Dios mismo. La exuberancia verbal, imaginativa, conceptual, sensorial, la desmesura, en fin, son sin duda marcas de la casa.

