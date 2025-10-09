Cinco obras para conocer a László Krazsnahorkai, ganador del Nobel de Literatura 2025

La Academia Sueca ha otorgado el premio Nobel de Literatura 2025 al escritor húngaro László Krasznahorkai «por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte». Nacido el 5 de enero de 1954 en Gyula (Hungría), ... el Nobel se suma a otras condecoraciones como el premio Kossuth (el Cervantes de su país), el Goethe, el Man Booker y el Formentor de las Letras en 2024, en donde, guasón y ojalá visionario, a ver si se atreve, dejó este titular en una entrevista: «Si me dieran el premio Nobel, usaría el Formentor como escudo».

Aquí dejamos un somero 'grandes éxitos' con algunos de los principales libros (y algo más) de László Krasznahorkai:

- 'Sátántangó' (1985)

También conocida por su traducción como 'Tango satánico', y por su prestigiosa traslación al cine bajo la dirección del maestro Béla Tarr, hermano espiritual del nuevo Nobel, el debut novelístico de Krasznahorkai es definido por su editorial en España, Acantilado, como «una obra paródica y mordaz que versa sobre los avatares de la esperanza y el valor de las promesas». Nuestra crítica especializada en literatura europea Mercedes Monmany la describió así: «Puede ser calificada sin temor a la exageración de obra maestra. Siniestra crudeza y aberración brutal de lo cotidiano. Un verdadero clásico de la literatura húngara».

- 'Guerra y guerra' (1999)

La trama es, de alguna manera, hermosa: «En un oscuro puente del ferrocarril, Korin está a punto de ser atacado por unos violentos adolescentes. Desesperado, enloquecido, pero siempre empático, ha descubierto en los archivos de una pequeña ciudad húngara un antiguo manuscrito de sorprendente belleza: narra la épica historia de dos camaradas que luchan por regresar a casa tras la guerra. Korin está decidido a suicidarse, pero antes de hacerlo cree que debe huir a Nueva York con el precioso manuscrito y preservarlo para la eternidad colgándolo en una web...». Uno de los clásicos en la bibliografía de Krasznahorkai, al que siempre se le ha considerado una mezcla entre Thomas Bernhard y Kafka, de hecho definió a este último como su «muso».

- 'Melancolía de la resistencia' (2001)

- También llevada al cine por Tarr en la sublime 'Las armonías de Werckmeister', esta novela, entre la tragicomedia y la obra melancólica, «nos presenta un mundo plúmbeo y totalitario, dominado por fuerzas ciegas e impersonales» en un escenario humano desolador, con amagos de estallidos de violencia y revolución pero ni siquiera y logrando una intensa atmósfera de terror e irrealidad. Una obra maestra del humor negro, «'Melancolía de la resistencia' es una sombría y grotesca conspiración, que se inicia con tintes mágicos», escribía Monmany sobre la misma.

- 'El barón Wenckheim vuelve a casa' (2016)

Krasznahorkai hilvana con virtuosismo las múltiples voces de esta comunidad en una novela coral y apocalíptica que muchos han considerado una de sus obras maestras, un ambicioso 'tour de force' de uno de los autores más visionarios de la narrativa contemporánea europea. Con esta obra, se opina que el Nobel de Literatura 2025 cerraba hace diez años una especie de ciclo vital y creativo.

- 'El caballo de Turín' (2011)

Por incluir una nota discordante a los artículos a granel que salgan de 'los mejores libros de László Krasznahorkai', vamos a poner en el listado la última colaboración cinematográfica entre Tarr y el nuevo Nobel, pues es la última película que hizo el cineasta, con guión del otro, en una relación que en conjunto conllevó cinco películas y un mediometraje. El tema central del filme es 'la pesadez de la existencia humana' y se refleja en secuencias desoladoras de convivencia entre dos personas durante días de tormenta casi incesante en una casa en medio de la nada. Esta cinta fue ganadora del Oso de plata y del Gran premio del jurado en la Berlinale de su año. Y no se crean que hay muchas palabras en el guion... en el que la tesis es que «la humanidad, todos nosotros, somos responsables por la destrucción del mundo», dijo Tarr.