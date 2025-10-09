Suscríbete a
El Gabinete de Seguridad de Israel se reunirá a las 16:00 para votar el acuerdo sobre Gaza

Cinco obras para conocer a László Krazsnahorkai, ganador del Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro es autor de 'Sátántangó' (con versión cinematográfica de culto a cargo de Béla Tarr) y 'Melancolía de la resistencia', entre tantas novelas más

El escritor húngaro László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025

Laszlo Krasznahorkai
Laszlo Krasznahorkai EFE

ABC

La Academia Sueca ha otorgado el premio Nobel de Literatura 2025 al escritor húngaro László Krasznahorkai «por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte». Nacido el 5 de enero de 1954 en Gyula (Hungría), ... el Nobel se suma a otras condecoraciones como el premio Kossuth (el Cervantes de su país), el Goethe, el Man Booker y el Formentor de las Letras en 2024, en donde, guasón y ojalá visionario, a ver si se atreve, dejó este titular en una entrevista: «Si me dieran el premio Nobel, usaría el Formentor como escudo».

