Muere el escritor italiano Andrea Camilleri a los 93 años de edad Tras ser ingresado por un paro cardíaco el pasado 17 de junio en el hospital romano del Santo Espíritu

El escritor italiano Andrea Camilleri, uno de los máximos exponentes de la novela negra en el mundo, falleció hoy en el hospital romano del Santo Spirito a los 93 años de edad tras ser ingresado por un paro cardíaco.

Camilleri (Porto Empedocle, 1925) fue ingresado en la mañana del pasado 17 de junio, en condiciones críticas por problemas cardiorrespitarios, en el hospital Santo Espíritu de Roma. La noticia fue de inmediato el tema destacado en las redes sociales, que se vieron invadidas con mensajes de afecto hacia el escritor. Roxscer escribió: «Forza maestro. No nos abandone. Nos estamos listos a permanecer sin ti». Paolo Tarchi le dirige este emotivo mensaje: «Caro Andrea, permíteme la familiaridad tras frecuentarte durante mucho tiempo en las librerías: Por favor, no te rindas. Tus palabras están entre las últimas todavía vivas que nos mantienen en una realidad en peligro. Haz todavía luz, en la oscuridad de la ignorancia».

Camilleri se quedó ciego en los últimos años, pero continuó escribiendo con la ayuda de la secretaria, Valentina Alferj, que lo asistía desde hace 17 años. Simpatizante de la izquierda, el escritor ha mantenido siempre un espíritu irónico y crítico. «La ceguera me ha hecho libre. Así no debe ver ya mi cara de imbécil. Ahora mis sueños están repletos de colores». Especialmente duros han sido sus juicios sobre el líder de la Liga y ministro del Interior, Matteo Salvini: «No creo en Dios, pero ver con el rosario a Salvini me da una sensación de vómito».

A sus 93 años, el escritor más vendido y amado por los italianos, creador del ya universal comisario Montalbano, se estaba preparando para estar presente por primera vez en el escenario de las Termas de Caracalla, el 15 de julio, interpretando a Caín, el espectáculo sobre su obra «Autodefensa de Caín», dentro de la programación veraniega del Teatro de la Ópera de Roma. El escritor, guionista y dramaturgo, había comentado en varias ocasiones cómo le hubiera gustado despedirse de su público: «Si pudiera, me gustaría terminar mi carrera sentado en una plaza contando historias, y al terminar pasar entre la audiencia con el sombrero en la mano».

Andrea Camilleri un personaje con espíritu siempre jovial, fumador empedernido, ha logrado transmitir a sus lectores su amor por su tierra siciliana, habituando a sus lectores al léxico y al paisaje de la isla. En sus más de 100 libros entre novelas, cuentos, ensayos y escritos varios, el prolífico autor ha plasmado un sinfín de historias con los sabores y colores de Sicilia, historias que, sacadas de su inagotable capacidad de invención, pero que tenían siempre un hilo que las ligaba a hechos que realmente habían sucedido. Así contaba en una larga entrevista con este corresponsal esa fórmula para escribir que era la clave de su éxito: «La única regla a la que obedezco es la necesidad, es decir, me pongo a escribir de una historia cuando tengo la absoluta necesidad de contarla. Necesito un punto de partida que sea real, y alrededor de esa realidad puedo construir todo lo que quiero. Si no hay ese estímulo inicial, no logro escribir».

Desde hace más de 25 años, Camilleri ha contado las investigaciones del comisario Montalbano en libros publicados por Sellerio, la editorial de Palermo que publicó las 26 novelas, traducidas en 25 idiomas, que tienen por protagonista al comisario. Cada nuevo título permanecía durante semanas en los primeros puestos de la clasificación de ventas, habiendo vendido más de 25 millones de copias. El comisario Montalbano ha sido también el más amado en la televisión italiana –once millones de espectadores siguen cada episodio-, una serie que ha conquistado también al público en todo el mundo, pues ha sido vendida a 64 países. Este éxito arrollador del comisario Montalbano no sabía explicárselo ni el propio Camilleri: «Es muy difícil explicarlo. Ni yo me lo explico. Al crear el personaje me propuse que no fuera un policía americano, porque no hubiera funcionado; que no fuera un policía privado, porque hubiera estado limitado en sus funciones; escogí un comisario institucional, es decir, de la seguridad pública. El modelo inmediato es el inspector Maigret, de Georges Simenon. Creé un personaje que no fuera inquietante, al que pudieras invitar a comer o cenar y estar tranquilo charlando con él; un personaje leal que respeta la palabra dada y que se rebela a las órdenes cuando son absurdas. Los lectores han encontrado estos datos positivos y por eso gusta Montalbano».

Considerado como uno de los padres de la novela negra del Mediterráneo, Camilleri tenía especial amistad con Manuel Vázquez Montalbán. En febrero del 2014, el escritor siciliano recogió en Barcelona el IX premio Pepe Carvalho, galardón que honra la memoria del Vázquez Montalbán. «Entre los no italianos, Vázquez Montalbán es mi autor preferido –confesó Camilleri– He leído toda su obra. Con la literatura española me sucede algo curioso. Aparte de Cervantes y el Quijote, del que he escrito alguna cosa, he amado especialmente a sus poetas: Machado, Juan Ramón Jiménez, Lorca…».

Andrea Camilleri se mostró siempre como un hombre sereno: «No tengo miedo de nada, ni siquiera de la muerte». Se consideraba además afortunado y le gustaba elogiar a su mujer: «He tenido una vida afortunada. ¿Mi recuerdo más bello? El día en que me casé; fue el más alegre de mi vida».

Cabe destacar del escritor siciliano la especial relación que mantuvo siempre con sus lectores: «Les estoy muy agradecido. Esta es una de las cosas que me da verdadera alegría. Me conmueven las muestras de afecto de la gente corriente que me encuentro en la calle. Recibo centenares de letras y respondo a todas. Algunas me conmueven como ésta que le recito: "Me llamo Rita. Tengo treinta y dos años. Me estoy muriendo. Solo me quedan pocos meses de vida. Le doy las gracias porque he disfrutado con sus novelas y me han hecho reír. Gracias. Rita". Con cartas así, me emociono y me viene la fiebre».