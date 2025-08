Dostoievski, un fenómeno viral entre los más jóvenes gracias a TikTok

Hace unas semanas, durante la Feria del Libro de Madrid, una escena llamó la atención de Joan Tarrida, director editorial de Galaxia Gutenberg, una de las casas editoriales más reconocidas de España. Entre las casetas, Tarrida observó cómo los adolescentes se acercaban para pedir ... un libro que, hasta hace poco, parecía reservado a lectores adultos: 'Noches blancas', de Fiódor Dostoievski. «Estoy hablando de gente de 14 o 15 años», explicó en conversación con ABC, al tiempo que detalló que «Dostoievski ha sido, de los clásicos del siglo XIX, el que más ha ido teniendo lectores siempre».

El fenómeno, que había comenzado meses antes en el ámbito anglosajón, especialmente en Reino Unido, ha empezado a cobrar fuerza también en España, aunque todavía de manera incipiente. En el mercado británico, 'White Nights', publicada por Penguin Classics en su edición de bolsillo, se convirtió el año pasado en el cuarto título de literatura traducida más vendido, según datos de Nielsen citados por 'The Guardian'. Librerías históricas como Hatchards, en Londres, vendieron decenas de ejemplares en un solo año, una cifra extraordinaria para una novela breve de 1848. «Tenemos un empleado que lleva aquí veinticinco años y decía que a lo sumo se vendía algún ejemplar suelto de vez en cuando. Pero el año pasado vendimos 190», declaró Francis Cleverdon, director de la tienda.

Pero es que desde diciembre de 2023, la obra se viralizó en la comunidad de BookTok, dentro de la red social TikTok, donde miles de lectores jóvenes comenzaron a compartir fragmentos del texto, incluso acompañados de música de Chaikovski y reflexiones sobre el romanticismo melancólico del relato. La brevedad del libro, apenas un centenar de páginas, y su intensidad emocional, lo convierten en un punto de entrada ideal a la literatura rusa del siglo XIX. Como explicó una lectora londinense a la prensa local, le atrajo porque era una manera de «empezar con los clásicos sin agobiarse».

Para Tarrida, editor en España de 'Noches Blancas', traducida del ruso por Juan Luis Abollado, «hasta ahora, muchos lectores llegaban a Dostoievski por interés personal o académico. Pero lo que ha ocurrido ahora es que ese fenómeno se ha viralizado, se ha puesto a leerlo también la gente joven, que no me extraña que conecte con Dostoievski, porque es tan directo, tan sentimental, tan profundo en los sentimientos que sentimos todos, que eso hace que la gente lo vea como muy de ahora, porque en el fondo son los mismos temas».

Venta constante

Eso sí, basándose en su larga experiencia como editor, asegura que Dostoievski ha mantenido siempre un público muy fiel, algo inusual entre los grandes autores del XIX: «Una de las cosas que hace que Dostoievski sea tan distinto es que se venden todos sus libros. La gente pregunta por 'Crimen y castigo', por 'Los demonios', por 'Los hermanos Karamázov'… tienen una venta constante».

Preguntado por la forma en que las redes sociales pueden estar ayudando a impulsar una resurrección de los clásicos y a fomentar la lectura en las generaciones más habituadas a las pantallas, Tarrida ofrece una visión optimista: «Es muy curioso ese fenómeno, pero sí, es una manera fantástica de empezar con la lectura», dice, y añade que «las redes sociales forman parte de la vida de la gente. Ya no son algo nuevo, esto está totalmente normalizado, y es allí donde las personas reciben mucha información de todo tipo, también de libros», que de este modo empiezan «a formar parte de su vida cotidiana».

Para él, lo importante no es cómo llegan los lectores a los textos, sino que lleguen. Y además, «sin culpabilizarles por si leen más o leen menos. Que lean lo que quieran y cuando quieran», porque «si a ti te gusta un libro, ves los libros. Nosotros los que leemos sabemos que son fantásticos porque te atrapan y te enseñan, hay muchas cosas en ellos. Y si la gente va descubriendo esto, pues leerá». E insiste, con alegría: «Porque leer es un placer». Aunque «claro, cuando te obligan a leer en la escuela cosas que a lo mejor no te interesan, pues se convierte en algo pesado. Pero cuando descubres por ti mismo la lectura, entonces ya no la dejas».

Desde Galaxia Gutenberg, detalla, el enfoque ha sido claro: estar presentes, sin forzar estrategias diseñadas para viralizar. «Nosotros lo que hacemos es intentar comunicar los libros que publicamos a todo tipo de gente», afirma Tarrida. «Y de repente ves que se hace viral o tiene muchos 'likes' un tema que tú pensabas que no tendría tantos», porque «las redes sociales son absolutamente impredecibles y difíciles de llevar a donde alguien quisiera llevarlas». Así, puede ser que detrás de esto esté «un youtuber o un tiktoker que ha leído un libro que has publicado tú, y le ha gustado mucho y entonces hace una 'story'». Para él, «lo bonito es que sea así, que la gente lo haga porque lo cree y porque le gusta. Nosotros lo que tenemos que hacer es que la gente sepa que han salido los libros, que los lean y que los compartan».

El de 'Noches blancas' no es un caso aislado. Su viralidad ha impulsado también el interés por otras obras de Dostoyevski, cuyas ventas también se han disparado. Pero más allá del autor ruso, Tarrida cree que hay otros títulos que pueden conectar muy bien con el público joven actual. Por ejemplo, «hay un clásico que conecta también con la gente más joven, que son 'Las aventuras del buen soldado Švejk' –del checo Jaroslav Hašek–, porque es un libro divertidísimo, con un sentido del humor fantástico, que destaca el lado más absurdo del mundo de la guerra». «Veo a mucha gente muy preocupada por lo que está ocurriendo en Israel, mirando libros de Gaza… es una novela perfectamente trasladable a lo que ocurre hoy».