Albares anuncia la evacuación de 40 españoles desde Irán a Armenia en medio de la escalada bélica con Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado la evacuación de unos 40 españoles desde Irán a Armenia, en medio de la escalada bélica con Israel y los bombardeos mutuos de la última semana.

«Concluye con éxito la primera fase de la evacuación de españoles. Residentes y transeúntes en Teherán han cruzado felizmente la frontera con Armenia, algo más de 40 españoles, también algunos ciudadanos de otra nacionalidad. Y esperamos que en unas pocas horas más estén volando rumbo a España, donde puedan reencontrarse con sus familias», ha asegurado el ministro en una declaración difundida por Exteriores, recogidas por Europa Press.

En este sentido, Albares ha confirmado que los españoles que han solicitado ser evacuados de Irán «se encuentran ya en seguridad en Armenia» y «en breve volarán a España». Así, ha agradecido a través de un mensaje en la red social 'X' «el magnífico trabajo» de la Embajada de España en Irán y de la unidad de emergencia consular del Ministerio «para proteger a nuestros ciudadanos».

Según Exteriores, en el registro consular de la Embajada en Teherán figuran un total de 142 residentes y diez no residentes. «La Embajada está en permanente contacto con la colonia española», han asegurado las fuentes. En sus redes sociales, la Embajada ha recomendado a los españoles que se encuentren en Irán que se mantengan en contacto a través del teléfono 0912 139 37 03, o el número 0098 912 139 37 03 si se llama desde fuera del país.

Asimismo, han avisado de que «las autoridades iraníes han advertido de la prohibición categórica de hacer fotos o grabaciones en cualquier lugar público, en particular de todos aquellos lugares que hayan recibido impactos o hayan sido atacados» por Israel. «Les rogamos encarecidamente que cumplan con estas directrices, ya que en caso contrario se expondrían a ser arrestados», ha precisado en un mensaje en X.

Noticia Relacionada Al menos 60 palestinos muertos por un ataque israelí cuando esperaban ayuda en la Franja de Gaza El Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, afirma que el Hospital Nasser, donde fueron trasladados los heridos, se encuentra desbordado por el número de muertos y heridos, la mayor cifra mortal registrada en un reparto de comida

Por lo que se refiere a Israel, en la demarcación consular de la Embajada en Tel Aviv constan inscritas en el Registro de Matrícula Consular 7.766 personas como residentes y 17 como no residentes, mientras que en la demarcación consular del Consulado General de España en Jerusalén constan inscritas 2.904 personas como residentes y 33 como no residentes, si bien estos datos podrían ser inferiores, dado que algunos podrían haber abandonado ya el país y no haberlo notificado.

Con ello, el ministro ha aseverado que la Embajada de España en Teherán «sigue plenamente operativa» y ha rogado a los españoles que se encuentren en Irán y que no hayan contactado a la embajada «que lo hagan y que sigan las consignas de seguridad de su cuenta X de las redes sociales de la embajada».