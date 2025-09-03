Más dinero para Cataluña: Urtasun compromete 39,3 millones para Tarragona

Más dinero para Cataluña. Ernest Urtasun ha anunciado este miércoles que el Ministerio de Cultura invertirá 39,3 millones de euros en el patrimonio romano de Tarragona y la construcción de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado de la ciudad. Esta ... inyección económica se suma a otras anteriores; entre ellas, la Biblioteca Pública del Estado de Barcelona (82 millones), la compra de la Casa Gomis para que la gestione el MNAC (7,2 millones) y la capitalidad cultural de Barcelona (20 millones cada año dirigidos a entidades de la ciudad).

En un acto en el que también participó el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, Urtasun informó de que 19,3 de esos casi 40 millones de euros que el ministro ha reservado para Tarragona irán destinados a la protección y promoción del patrimonio romano de Tarragona, reconocido como patrimonio mundial por la Unesco. «Tenemos un claro compromiso: preservar, proyectar y hacer más accesible este legado para que la ciudadanía pueda disfrutarlo y las futuras generaciones puedan conocerlo y apreciarlo».

Cultura invertirá 12 millones, con una media anual de 4 millones para el periodo 2025-2027, para los proyectos museográficos de la Necrópolis y del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (MNAT). A esta partida se suman los 7,3 millones de euros que el ministerio ha ejecutado en los últimos años en distintas acciones sobre el patrimonio romano tarraconense. Estas inyecciones han servido para la rehabilitación del MNAT y la restauración de algunas obras del museo.

Asimismo, Urtasun ha comprometido otros 20 millones de euros para dar forma a la nueva Biblioteca Pública del Estado en Tarragona, que se ubicará en el complejo de la antigua Tabacalera. «Se trata de un proyecto que permitirá ofrecer un equipamiento cultural de referencia, integrado en un espacio de crecimiento urbano y compartido con otras instituciones culturales», sostuvo el ministro de Cultura.

El departamento que dirige Urtasun sostiene que la actual sede de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona ocupa un espacio de 1.800 metros cuadrados, «una superficie por debajo de la media nacional con relación a la población de la ciudad». Una vez el Ayuntamiento de Tarragona haga efectiva la cesión del terreno, el Ejecutivo se hará cargo de las obras de reforma y dotación de la biblioteca.

En diciembre del año pasado, Urtasun autorizó la contratación de la obra de la Biblioteca Pública del Estado de Barcelona, su proyecto más ambicioso, por valor de 82,7 millones de euros para el periodo 2025-2030. Barcelona ha recibido en los últimos cuatro años un total de 80 millones de euros (a razón de 20 al año) por la cocapitalidad cultural de la Ciudad Condal. Urtasun dijo en su momento que esta capitalidad cultural permite que Barcelona «siga brillando como nunca». En las próximas semanas está previsto que Cultura desbloquee otros 20 millones.

Otra operación millonaria con destino Cataluña es la de la Casa Gomis, una vivienda considerada una joya del racionalismo catalán por la que Cultura pagó 7,2 millones de euros. El ministerio ha cedido la gestión del inmueble al MNAC y, además, se hará cargo de las obras de reforma y mantenimiento que sean precisas.