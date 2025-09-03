Suscríbete a
ABC Cultural

Cultura oculta el coste del viaje de Urtasun al Orgullo gay de Budapest

El ministro representó al Ejecutivo en la manifestación por la comunidad gay junto a Yolanda Díaz y Ana Redondo

España se suma al 'Año de la mujer indígena' en la macroexposición organizada con México

Urtasun (en el centro), durante su viaje a Budapest con Yolanda Díaz
Urtasun (en el centro), durante su viaje a Budapest con Yolanda Díaz ABC
Jaime G. Mora

Jaime G. Mora

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ministerio de Cultura se niega a facilitar el coste el viaje que el titular del departamento, Ernest Urtasun, realizó en junio a Budapest para participar en el Orgullo gay de la capital húngara. Urtasun fue, junto a Yolanda Díaz y Ana ... Redondo, uno de los tres ministros que el Gobierno envió para apoyar a la comunidad LGTBI, cuya movilización trató de frenar el Ejecutivo de Viktor Orbán. «Budapest es hoy la capital de la democracia, la libertad y la diversidad», proclamó desde allí Urtasun, tras portar junto a la líder de Sumar una pancarta en apoyo a los manifestantes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app