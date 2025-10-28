'Los nuevos', de Pedro Mairal: la juventud argentina

Con seguridad puede afirmarse que está viviendo Argentina un gran momento de lenguaje literario. No digo literatura o narrativa simplemente; si digo lenguaje es por la gran dimensión que viene cobrando la manera de escribir, muy cuidada, y cuya significación aspira a ir más allá ... de un retrato sociológico, que por cierto también ofrece esta novela, al narrar el tránsito a la madurez de tres jóvenes amigos rioplatenses, dos de ellos en escenarios cercanos al gran Buenos Aires y un tercero en su vida universitaria en un campus del norte de Estados Unidos.

El título de la novela de Pedro Mairal 'Los nuevos', recuerda el modo de denominar a los jóvenes, acepción que también se conserva en zonas de Andalucía. En esta novela se persigue la suerte (trufada de desgracias, aunque sin estridencias) de esos tres amigos, Pilar, Thiago y Bruno, que se han conocido en el lugar de veraneo casi salvaje conocido como La Lobería, a doscientos kilómetros al sur de Buenos Aires donde una hippy avispada ha creado una urbanización de chozas de madera entre dunas y extensas playas salvajes, donde se han asentado familias burguesas que creen vivir con el alquiler de ellas de manera más naturalista y auténtica.

NOVELA 'Los nuevos' Autor Pedro Mairal

Editorial Destino

Año 2025

Páginas 435

Precio 21,90 euros

Las condiciones urbanísticas son penosas. Hay una implícita sátira a los modos discursivos creados para la burguesía urbanita respecto a la vida natural y en contacto con el paisaje. En este ambiente semisalvaje se centra la primera de las historias, protagonizada por Thiago, con el concurso leve de Pilar. La novela cobra gran nervio estilístico en manos de Thiago, un rebelde inadaptado, que no asume su oculta homosexualidad y llega a quemar la urbanización por lo que está recluido en un psiquiátrico.

Las primeras cien páginas de la novela son soberbias con escenas muy elocuentemente satíricas. Las entrevistas con la médica psiquiatra son representativas de su hiriente desapego. La novela combina excelentemente en esta primera parte la fuerza estilística de lenguaje de jerga juvenil de Thiago con situaciones y escenas de salvaje descuido, donde la sexualidad y la amalgama de las familias impregna una retina dislocada, que hace al lector saborear una plasticidad trufada de imágenes sensoriales muy elocuentes.

Tanto la descripción de situaciones como de la agreste naturaleza proporcionan párrafos antológicos

Tanto la descripción de situaciones como de la agreste naturaleza proporcionan párrafos antológicos. La segunda parte, titulada 'My name is Bruno' ofrece un cambio de estilo y de escenario tan radical que pareciera que lo hubiera escrito otra persona. Tal adaptación del lenguaje narrativo a la situación descrita es muy eficaz. Porque Bruno está viviendo en un campus universitario de una Universidad de Madison en Wisconsin. Y las ciento cuarenta páginas de esta parte discurren narrando primeramente una hermosa historia de amor durante unos días entre Bruno y otra estudiante canadiense de origen chino, llamada Mei.

Tanto el ambiente gélido del campus helado, desierto por vacaciones de Navidad, como la escapada de ambos a una no menos gélida ciudad de Chicago propinan a la novela momentos de un bello romanticismo juvenil, que se ve truncado por razones que no desvelaré. Hay episodios descriptivos de la atmosfera solitaria del gélido campus que sirven a Mairal para el despliegue de eficaces descripciones visuales. Una vez Mei se deshace de Bruno, comienza la segunda dimensión de la vivencia universitaria, cuando Bruno va siendo consciente de la marginalidad de su origen hispano en tal campus y también que sus intereses musicales van en otra dirección a la deseada por su madre.

Como novela de campus es magnífica pues describe muy bien la organización rígida del sistema de controles internos de la Universidad, sometida a todas la formas y miedos de la corrección 'woke'. Es una de las mejores expresiones que conozco de ese subgénero conocido como novela de campus, que ha dado hasta ahora mejores versiones en la literatura anglosajona que en la escrita en español. La tercera parte titulada 'Las mudanzas' es protagonizada por la alocada Pilar y transcurre en la ciudad de Buenos Aires, que es retratada con un realismo vitalista que no esconde sin embargo signos visibles de la decadencia entre el modo de vida de la abuela y padres con la de Pilar, necesitada de horizontes vitales de los que carece.

Cuenta con un magnífico personaje en la abuela, e inicia un periplo donde tanto las vacilaciones narrativas como la disparatada artificialidad de algunas situaciones creadas, hacen que esta parte de la novela desmerezca algo en estilo compositivo de las dos otras dos, si bien no deja de resultar creativa en los diálogos con un lenguaje muy rioplatense. Pilar es un personaje muy representativo de esa etapa de indecisión respecto al futuro y la perplejidad en la que entran los hijos de la burguesía antaño rica y ahora empobrecida.

Una cuarta parte, titulada 'Los nuevos', une el destino de los tres amigos, regresado Bruno de Wisconsin, y aunque solo fuera tanto por la comicidad desplegada en el viaje en avión hacia Madrid, como por la excelente escena de la visita al Museo de Prado con que se cierra la novela, merece una lectura atenta, con momentos excelsos que la hacen, pese a las disfunciones narrativas de su tercera parte, una novela recomendable.