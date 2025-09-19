Suscríbete a
Luces y sombras de Leiva en su propia voz

Entre otros contenidos imperdibles, conversamos largo y tendido con el rockero, entrevistamos a Cristina Fernández Cubas, analizamos el desembarco de Woody Allen la novela y visitamos la primera muestra en nuestro país de la fotógrafa chilena Julia Toro

Luces y sombras de Leiva en su propia voz

Con motivo del documental 'Hasta que me quede sin voz', que se estrena en el Festival de Sebastián, conversamos en profundidad con su protagonista, Leiva. Recorremos con el rockero los escenarios de su infancia y nos desvela a corazón abierto y con brutal honestidad ... sus luces y sus sombras, sin olvidar lo más oscuro, como el abuso del alcohol, sus episodios de ansiedad, así como la enfermedad de su garganta y cómo perdió un ojo.

