Suscríbete a
ABC Cultural

Lo moderno

Leer o no leer: esa es la cuestión

Me temo que esta 'youtubera' no exhibió la autenticidad que pretendía, sino una correa en el cuello

Otros textos de la autora

Leer o no leer: esa es la cuestión
María José Solano

María José Solano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo», dejó caer hace unas semanas una ‘youtubera’. En realidad, la frase no pasa de ser una obviedad de manual sin más trascendencia, y de ella ha hablado ya todo el mundo. Pero yo me ... quedé dándole vueltas al asunto, pues también tengo mi corazoncito. Y mi columna. Y, además, esta ‘influencer’ posee millones de seguidores y su eco, por desgracia, no es impune.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app