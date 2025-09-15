Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Un atrincherado en un edificio de Gran Vía amenaza con explotar una bombona de butano

Crítica DE:

'Poesía', de Diego Hurtado de Mendoza: los versos del embajador

Poesía

Este volumen, al cuidado de J. Ignacio Díez, recopila la producción poética del diplomático y escritor en las mejores condiciones

Otros textos del autor

Diego Hurtado de Mendoza (Granada, 1503 o 1504-Madrid, 1575
Diego Hurtado de Mendoza (Granada, 1503 o 1504-Madrid, 1575
Adrián J. Sáez

Adrián J. Sáez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mucho antes de James Bond y compañía, los embajadores españoles eran respetados —y hasta temidos— en Europa: la diplomacia era otro campo de batalla y a veces había que ser ingenioso, levantar la voz y hasta sacar los dientes. Entre otros nombres de relumbrón ... que brillan por una cosa u otra, destaca Diego Hurtado de Mendoza porque hizo de todo y casi siempre bien: mientras se mueve por por Italia y un poco por todas partes como a salto de mata, se las apaña para compaginar sus peripecias como embajador con sus múltiples intereses como humanista, historiador, bibliófilo y poeta de los buenos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app