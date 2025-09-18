CRÍTICA DE:
'¿Qué pasa con Baum?', de Woody Allen: poca cosa, casi nada
El cineasta debuta a los 89 años en la novela, que parece más un guion que literatura viva. Sale el 25 de septiembre y recicla obsesiones y fórmulas que ya vimos mejor en sus películas
El problema/dilema/conflicto con '¿Qué pasa con Baum?' —sorpresiva pero nunca del todo inesperable novela de Woody Allen— comienza ya desde su portada. Es mirar, es decir, es preguntar: ¿cuántos chistes gráficos más se pueden hacer con el cuadro 'El grito' deEdvard Much ... ? Es responder: no muchos, mejor ya ninguno, ¿sí? Y el que aquí se hace —de entrada, esa traslación de ese sufriente y agónico retratado al Central Park— no es de los más ocurrentes y, seguro ya se hizo.
Y esta sensación/síntoma de permanente 'déjà vu' se traslada a las páginas que siguen que —según la editorial— no son otra cosa que «Woody Allen en estado puro». Y es verdad. Lo que no significa que sea algo bueno.
Porque lo cierto es que este salto de Allen de la gran pantalla habiendo pasado por el relato/sketch (su última entrega, 'Gravedad cero', ya había resultado un tanto ingrávida y como en piloto automático) y la autobiografía ('A propósito de nada', se leyó con iguales partes de encanto por su recreación de infancia y aprendizaje, ganas de más en lo que hacía al recorrido de su carrera como consagrado, y morbo por su tan eficaz como por momentos desenfrenada autodefensa antes los embates periodísticos/judiciales de Mia Farrow y Ronan Farrow; a quienes no cuesta demasiado identificar como casi caricaturas en los alrededores de Asher Baum) a lo que se deseaba gran novela se queda corto.
Ni siquiera salta sino como purasangre que brinca como pony. Porque '¿Qué pasa con Baum?' se lee —a continuación de una dedicatoria a Soon-Yi que más de una prejuicioso malinterpretará— con una prosa un tanto demasiado funcional y la sorpresa de un secreto que no asombra demasiado. Es casi el 'treatment/novelization' de una/otra película de Allen para la que ya, cabe pensarlo, le cuesta conseguir/tener financiación y, posiblemente, no demasiadas ganas de encarar rodaje.
Una de esas que uno sigue viendo con la misma entregada y siempre en deuda inercia que también dedica a lo nuevo de Paul McCartney: sabiendo que habrá algún momento muy bueno y hasta una pizca de genio (como Woody Allen no hace mucho con la meritoria 'Día de lluvia en Nueva York'); pero también tenido perfectamente claro que este es el hombre que compuso 'Yesterday' hace tanto tiempo. Y, ah, hubiese sido tan bonito que Allen se nos hubiese aparecido con algo a la altura de los otoñales 'Flaming Pie' o 'Chaos and Creation in the Backyard' del Beatle en cuestión.
Pero —de nuevo— no.
Está trufada con ‘oneliners’ que suenan vintage frente a tanto monologuista feroz de Netflix
Así, a '¿Qué pasa con Baum?' —con su héroe cincuentón-intelectual y neurótico Made in Manhattan, periodista devenido poco respetado novelista-dramaturgo-filosofante, multi-ex esposo centrifugado por vértigos amorosos y desmayos de familia y vahídos ante el estado del mundo editorial quien de pronto comienza a oír voces y a su propia voz y, de paso, en un arrebato se permite lo impermisible: besar a una joven colega— casi se le puede armar 'casting' a medida.
Y —con automático reflejo con que se la lee— hasta sentir que, sí, inevitablemente, ya la vio. Y, de acuerdo, a uno le hubiese gustado mucho que Allen saliera de la comodidad y —sin privarse de sus obsesiones— se hubiese arriesgado a algo más formalmente interesante en este para él nuevo género. Algo que al menos recordase a lo de Stephen Dixon o al Philip Roth de 'La contravida' o 'El teatro de Sabbath' (y de cuyos mecanismos se burló en 'Desmontando a Harry'; se sabe que nunca se quisieron) o a lo que hoy están haciendo Joshua Cohen o Joshua Ferris. Por tercera vez: pero no.
'¿Qué pasa con Baum?' no es otra cosa que fondo de olla/reducción. Un recalentado de cosas que ya sirvieron a lo grande y más nutritivamente Saul Bellow con 'Herzog' (a la que acaso rinde/hace homenaje/guiño con su primera frase) o Bernard Malamud con 'Las vidas de Dubin'. Y todo trufado con ocurrencias y 'one-liners' y diálogos que ya suenan más bien vintage ante el embate de tanto feroz e implacable monologuista/diatribista (oficio/encarnación inicial/original de Allen) con especial en Netflix.
Es ‘Woody Allen en estado puro’. Y es verdad. lo que no significa que sea algo bueno
Ejemplo: «Estaba en racha con su escritura, aunque por desgracia era una racha cuesta abajo. Su último libro recibió muchos varapalos, igual que el anterior, que trataba sobre un hombre y una mujer que se enamoran en un campo de concentración, consiguen mantener un apasionado romance, se exponen a la muerte y la tortura a lo largo de tres años de encuentros clandestinos y al final, cuando son liberados, ella lo deja con estas palabras: 'Estuvo bien mientras duró, pero en el fondo no eres mi tipo'».
Puestos a disculpar (y, de paso, advertir que las generosas tres estrellas que se le adjudican a este libro más parpadean que brillan con esa luz muerta y lejana que se sigue viendo con la fuerza del afecto y el agradecimiento) cabe también decir aquí que Allen ya había más que superado con creces su inscripción en los listados de la siempre inasible Gran Novela Americana con esa suerte de densa a la vez que feliz trilogía compuesta por 'Hannah y sus hermanas', 'Delitos y faltas' y 'Maridos y esposas'.
Tres hitos, tres 'greatest hits' en lo suyo, que le garantizan una invulnerable posteridad a su creador. Baum, en cambio, sufre y está «empeñado en no dejar una lápida que dijera: 'Aquí descansa Asher Baum, ¿y qué?'». Y, digámoslo, a la luz y a la sombra de su pseudo-existencial existencia, lo tiene bastante difícil. Porque la respuesta a ese '¿Qué pasa con Baum?' es que pasa tan poco, casi nada más allá de las ganas que provoca de volver a ver 'Annie Hall'.
